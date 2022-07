A 87 anni, è l'italiano l'argento ai Mondiali Master di Atletica a Tampere

Lo ha detto e lo ha fatto. Non solo: è anche tornato con una medaglia d'argento al collo. Mentre ad Eugene nell'Oregon scorrono i Mondiali di atletica leggera, ad inizio mese in Finlandia, a Tampere, si sono svolti i Mondiali Master e l'imprenditore valenzano Andrea Abbiati (molto noto dalle sue parti come proprietario di Villa Voglina, dove Napoleone preparò la battaglia di Marengo) ha deciso di partecipare alla cinque chilometri di marcia alle tenera età di 87 anni. Due i suoi compagni di viaggio: l'amico Abdon Panich, ex marciatore, campione olimpico e una quarantina di volte iridato su varie distanze, e la sua straordinaria passione. Oltre, ovviamente, al giusto allenamento. Abbiati se l'è vista con tre marciatori finlandesi, uno statunitense, un francese e un indiano. Nonno di Pilar Fogliati, l'attrice di "Forever Young" e "A un passo dal cielo", Abbiati si è piazzato secondo e ha riportato a casa l'argento. Un risultato straordinario.