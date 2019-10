Vincenzo Paparelli: 40 anni dopo la sua scomparsa. Domenica in edicola

ROMA - Il 28 ottobre non è un giorno qualsiasi per i tifosi della Lazio e per il calcio italiano; è la data in cui venne ucciso Vincenzo Paparelli, un ragazzo di appena 33 anni, sposato e padre di 2 figli.



Poco prima del fischio di inizio del derby Roma-Lazio un razzo, partito dalla Curva Sud, dopo aver percorso in linea retta circa 150 metri, lo colpì in pieno volto. Inutili i tentativi di chi era seduto di fianco a lui, vana anche la corsa in ospedale, Vincenzo morì durante il trasporto in in ambulanza.



A 40 anni dalla sua tragica scomparsa, il Corriere dello Sport gli dedica uno speciale all'interno del giornale che sarà in edicola domenica 27 ottobre.

Gli interventi di Recanatesi, Patania e l'articolo con cui Italo Cucci raccontò il dramma e elencò problemi ancora oggi irrisolti.