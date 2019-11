Il calendario ufficiale della SS Lazio 2020

ROMA - Si sta per chiudere un 2019 ricco di soddisfazioni, che ha portato alla conquista di una importante Coppa Italia contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma e darà l'opportunità alla squadra di mister Inzaghi di sfidare i Campioni d'Italia nella Supercoppa italiana che si disputerà a Riad.

Festa Lazio! Lulic alza la settima Coppa Italia al cielo

Per vivere i 12 mesi del 2020 con i campioni biancocelesti, il Corriere dello Sport e la Lazio hanno realizzato un prodotto imperdibile per tutti i tifosi della Lazio: il calendario ufficiale 2020 del club; Immobile, Correa, Luis Alberto, mister Inzaghi e tutti i campioni della Lazio saranno i protagonisti del calendario che è disponibile in tutte le edicole del Lazio.