Il sogno rosanero continua! Il Palermo è in semifinale playoff e sogna il ritorno in Serie B, spinto dalla passione di una città impazzita per la squadra di Baldini. Celebra lo straordinario cammino dei rosanero con il poster esclusivo del Palermo 2021-22, in tutte le edicole di Palermo e provincia solo mercoledì 25 maggio in abbinamento con il Corriere dello Sport-Stadio. Sogna anche tu con il Palermo!