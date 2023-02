Ferrari SF-23, nata per vincere, il poster in edicola

È un Autosprint tutto dedicato alla nuova Ferrari SF-23 quello che arriva in edicola. La presentazione della Rossa è uno dei momenti più intensi dell’intera stagione, un gran bel preludio al via del Mondiale F.1, dove si mischiano emozione, passione e tanta speranza.

Un momento che abbiano immortalato in un doppio poster che, come da tradizione, accompagna l’uscita del settimanale in occasione del lancio di una monoposto del Cavallino.

All’interno vi sveleremo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova nata a Maranello pronta per i primi test prestagionali che vanno in scena questa settimana in Bahrain.

Un numero da collezione che vi racconta con quali prospettive la SF-23 scende in pista con la passione rossa che si riaccende in vista di un campionato il cui racconto è solo al primo capitolo.

Una stagione da vivere tutta d’un fiato con la speranza di vedere la Ferrari giocarsi la vittoria fino all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio.