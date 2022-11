Pokémon, follie per le carte più costose

Le follie dei collezionisti di Pokémon

Numeri pazzeschi anche per quel che riguarda le carte. A luglio 2022, esistevano 905 Pokémon unici. Secondo Bulbapedia, inoltre, nel mondo ci sono più di 9.000 carte Pokémon uniche in lingua inglese. Tutto questo non fa che creare un notevole lavoro per i collezionisti che cercano di “catturarli” tutti. La vera particolarità è che per costruire un mazzo competitivo non è strettamente necessario acquistare esemplari rari. All’interno del Pokémon game, però, ci sono collezionisti disposti a spendere centinaia di migliaia di dollari per quelle più rare. Per scoprire le carte più costose continua a leggere su EsportsMag.