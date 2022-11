Dolce e Gabbana x Mkers, arriva gooDGame

I brand di alta moda non restano a guardare e puntano forte sull’esports . Gucci, ad esempio, grazie alla collaborazione con Faceit, negli ultimi mesi ha lanciato una propria Academy. Un progetto che mira a fornire supporto e a potenziare i giovani talenti degli sport elettronici. Le novità, però, non finiscono qui. Anche Dolce e Gabbana (a partire da maggio, ndr) ha deciso di legarsi ad un’eccellenza del settore come Mkers.

Una web serie di Dolce e Gabbana sull’esports

L'accordo comincia a dare i suoi frutti. Il mondo del gaming, infatti, è il cuore della nuova web serie intitolata GooDGame di Dolce e Gabbana prodotta da Frame by Frame, che ha debuttato il 4 novembre sui canali social del brand. Mkers, esports company italiana fondata nel 2017 che oggi conta più di 40 campioni di diverse nazionalità, ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo. La serie, divisa in otto episodi, mostra il dietro le quinte dei professionisti dell’esports.

Le collaborazioni

Un’iniziativa in grado di coinvolgere diverse realtà internazionali come DarkZero, Mibr, Scarz. Un vero e proprio gemellaggio in un viaggio partito da Roma e capace di toccare con mano altre realtà e culture tra Brasile, Stati Uniti e Giappone. Come già detto in precedenza, saranno i player a prendersi la scena. Uno storytelling emozionante e avvincente farà da tramite per comunicare i valori di questo mondo, approfondendo il lato umano dei giocatori ed esaltando il fascino degli ambienti innovativi nei quali lavorano. Il marchio Dolce e Gabbana, inoltre, sarà il centro nevralgico di questa avventura con una capsule collection realizzata solo per videogiocatori.