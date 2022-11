Twitch, gli streamer più seguiti di ottobre

Il mese di ottobre è stato decisamente interessante per Twitch, la piattaforma di Amazon dedicata al live streaming. Nell’arco dei 31 giorni esaminati, secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Shareablee/Comscore , sono state viste dal pubblico italiano più di 13 milioni di ore divise tra i vari content creator che hanno trasmesso i propri contenuti per un totale di quasi 11.500 ore e con una media generale sui canali italiani di 88.751 spettatori al minuto. Numeri che certificano quanto Twitch, e il live streaming in generale, sia ormai diventato uno strumento di intrattenimento e informazione.

I più seguiti

Non cambia nulla in cima alla classifica dove rimane solido Tumblurr, all’anagrafe Gianmarco Tocco. Per lui 22 dirette streaming totali durante le quali ha raggiunto un picco di 33.000 spettatori con una media di 11.351 al minuto. Gianmarco rimane primo in classifica anche per il numero di ore viste dagli spettatori con quasi 2 milioni accumulate nel corso delle 137 ore di streaming. Cambia invece il podio rispetto a settembre: salgono infatti sui due gradini più bassi Simone Buratti “GrenBaud” e Cristiano Spadaccini “ZanoXVII”, che guadagnano entrambi una posizione rispettivamente con 5.439 e 5.345 average minute live viewers, mentre perde due posti, e il podio, Lyon WGF.

Le new entry

Sale anche Alessandro Pagliari, conosciuto come Freneh, che guadagna due posizioni salendo al quinto posto della classifica che tiene conto del numero di spettatori medi al minuto: grazie ai suoi contenuti principalmente calcistici, Alessandro ha registrato 4.162 spettatori in media con un picco di 11.333 con più di mezzo milione di ore viste durante le 136 ore di trasmissione sul proprio canale. Proseguendo nella top ten troviamo poi i solidi Dario Moccia, Yotobi, The Real Marzaa e infine due new entry: IlMasseo, all’anagrafe Edoardo Magro, variety streamer, e Nello Nigro “Hollywood285”, content creator del franchising calcistico di Fifa, premiato in estate come content creator dell’anno a livello globale da Electronic Sport e nominato come Best Italian Content Creator agli Italian Esports Awards 2022 organizzati da IIDEA in collaborazione con Ninetynine e Dentsu. Hollywood in particolare ha realizzato 32 dirette streaming nel corso di ottobre, registrando 1.855 spettatori medi al minuto con un picco di quasi 4.000 utenti.

Balzo PG Esports

Fuori dalla Top Ten invece Moonryde e Pizzinelli, il primo streamer di Call of Duty Warzone e il secondo di Fortnite, che perdono rispettivamente due e tre posizioni. In mezzo Pow3r, mentre dietro di loro salgono Brizz e Velox. Ma il balzo più significativo è stato compiuto dal canale di PG Esports dedicato a League of Legends grazie alla trasmissione dei mondiali del moba di Riot Games che ha totalizzato, in occasione della finale del 6 novembre, oltre 20.000 spettatori nella notte italiana. Nel mese di ottobre, in particolare, PG Esports LoL ha registrato una media di 1.405 spettatori al minuto ma a fare impressione sono gli altri numeri: non solo il canale ha avuto un picco di quasi 14.000 spettatori ma è in particolare il secondo canale in assoluto per ore guardate dagli utenti con oltre 1 milione di hours watched, secondo solo a Tumblurr.