Luis Enrique streamer su Twitch durante i Mondiali

Prendete un allenatore di calcio. Anzi, ad essere più precisi, un commissario tecnico che sarà protagonista con la sua Nazionale ad una delle competizioni sportive più importanti: i Mondiali di calcio. Stress, allenamenti, gare concentrate in pochi giorni e una nazione intera a fare il tifo per voi. Ora raccogliete tutti questi ingredienti e portateli su Twitch , piattaforma streaming di Amazon legata al gaming e non solo. Quante possibilità ci sono di vedere un Ct, impegnato ai Mondiali, sulla piattaforma viola? Nessuna, risponderete voi. E, invece, no.

Luis Enrique 2.0

Perché il Ct della Spagna, Luis Enrique, sarà streamer su Twitch. L’allenatore ha già preparato cuffie, webcam e microfono. A partire dal 18 novembre, infatti, “Lucho” trasmetterà dal ritiro di Doha delle dirette. Centro nevralgico delle discussioni, ovviamente, i Mondiali. L’obiettivo è quello di colmare, attraverso la tecnologia, la distanza che separa la Spagna dal Qatar (sede della manifestazione, ndr) per raccontare tutto ciò che accade con i suoi giocatori, con il suo staff, le sensazioni delle partite e stabilire un rapporto più intimo con i tifosi.

Una scelta coraggiosa

L’annuncio è arrivato direttamente sui social. “Voglio streammare – le sue parole - durante il tempo in cui staremo in Qatar. Si tratta di un’idea per avere un rapporto diretto con i tifosi senza filtri con me e il mio staff. Può essere interessante avere questa relazione spontanea, naturale. Vivremo insieme l’ambiente e la pressione di un Mondiale”. Una notizia quantomeno singolare. La Spagna inserita nel gruppo E insieme a Germania, Giappone e Costa Rica proverà a giocarsi le sue carte nei Mondiali in Qatar. Continua a leggere su EsportsMag.