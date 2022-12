Chi sono i più seguiti su Twitch in Italia

Novembre e dicembre sono probabilmente i mesi più difficili per gli esports con le stagioni competitive che terminano e le squadre, così come i tournament organizer, che ricaricano le pile e costruiscono i team per il 2023. Non è però così per l’intrattenimento su Twitch , la piattaforma di Amazon di live streaming: i contenuti, che siano legati al mondo del gaming o meno, non mancano mai e sempre più persone seguono i propri content creator preferiti.

Milioni di ore viste su Twitch

Secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore/Shareablee, a novembre i canali italiani hanno registrato un monte di quasi 12 milioni di ore viste, in leggero calo rispetto a ottobre quando furono più di 13 milioni. È necessario tuttavia sottolineare che sono diminuite le ore di streaming offerte, passate da 11.500 a quasi 10.000, con una media generale per canale streaming di 80.535 spettatori.

I più seguiti

Nulla è invece sostanzialmente cambiato nella classifica dei più visti in cui a comandare, come ormai da tre mesi, è sempre Gianmarco Tocco, ovvero Tumblurr. A novembre Tocco è andato in onda 18 volte, registrando un picco di oltre 40.000 spettatori, addirittura 7.000 in più rispetto al mese precedente. Anche il secondo in classifica non cambia, sempre occupato da GrenBaud, all’anagrafe “Simone Buratti” che, pur con lo stesso numero di dirette, ha avuto un numero di average minute live viewers la metà di quello di Tumblurr: 6.514 contro i 13.283 del primo. Chiude il podio ancora Zano con appena nove dirette e 4.741 spettatori al minuto di media.

Le new entry

Sale fino al quarto posto, guadagnando due posizioni e arrivando a ridosso del podio Dario Moccia con ben 27 dirette, quasi un appuntamento quotidiano, e 4.476 spettatori medi al minuto con un picco di 13.236 registrati in 107 ore di trasmissione, ad appena sei ore dal primo, Tumblurr. Chi ha però accumulato più ore di tutti è un altro, Dario Ferracci, Moonryde, che dopo un mese torna nuovamente nella Top 10 occupando l’ottavo posto e guadagnando ben tre posizioni rispetto alla precedente rilevazione. Per lui addirittura 31 dirette, più di una al giorno in media.

Pokémon ancora i preferiti

In mezzo dalla quinta alla settima posizione troviamo Lyon, quinto, e Freneh, entrambi in discesa di una posizione, e Yotobi che guadagna invece una posizione. Al nono posto The Real Marzaa, mentre l’ultimo posto della Top 10 è occupato dalla seconda new entry del mese, Francesco Cilurzo da tutti conosciuto come Cydonia, content creatore principalmente legato a Pokémon. Complice anche l’uscita del nuovo titolo Scarlatto e Violetto, il suo canale ha fatto un balzo significativo: 36 dirette, 2.241 spettatori medi al minuto e un picco di 7.719 viewers.

Rocket League tra i migliori

A livello di titoli esports il videogioco che si piazza meglio con un proprio canale è Rocket League con l’Italian Rocket Championship che entra in Top 20, al 19esimo posto a essere precisi. L’IRC è il campionato italiano ufficiale di Rocket League, organizzato in collaborazione con PG Esports, che ha vissuto a novembre le fasi finali della stagione con l’ultimo atto disputato dal vivo alla Milan Games Week l’ultimo weekend di novembre, oltre a essere trasmesso in streaming.

Ultimo ma non indifferente dato è la presenza di due donne al trentesimo e trentunesimo posto: si tratta di Concetta Viola “ImViolet” e di Sara Stefanizzi “Kurolily”. La prima ha registrato 807 spettatori medi al minuto con un picco di 2.821, mentre Kurolily si è fermata poco sotto a 778 con 1.472 massimi. La Stefanizzi, tuttavia, può vantare un maggior numero di hours watched dei suoi contenuti: quasi 113.000 ore, contro le “appena” 83.000 di ImViolet.