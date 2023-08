Rainbow Six: quando uscirà la nuova stagione?

Man mano che ci avviciniamo alla fine di Dread Factor, i giocatori di Rainbow Six Siege cominciano a familiarizzare con quello che accadrà nelle prossime settimane. Martedì 29 agosto potrebbe essere il giorno giusto per Operation Heavy Mettle . La terza stagione dell’anno 8 si prepara a portare una ventata di aria fresca all’interno del gioco.

Rainbow Six: ecco il nuovo operatore

L’operatore dell’Operazione Heavy Mettle è Ram. Si tratta di un’attaccante a una velocità e a tre salute proveniente dalla Corea del Sud. L’operatore verrà introdotto nel gioco come alternativa a Buck e Sledge. I suoi quattro BU-GI Auto Breachers hanno un grande potenziale di sfondamento e faciliteranno il gioco in verticale. Un gadget quasi completamente a prova di proiettile (può essere distrutto sparando sul retro, ndr), ma non di esplosivo: C4 e granate a impatto potranno distruggere il BU-GI. In termini di equipaggiamento, invece, Ram sarà probabilmente uno dei migliori operatori del gioco. La sua dotazione comprende l’R4C di Ash (con mirino 1,5x e 2,0x) e la LMG di Zofia. Inoltre, avrà accesso ai fucili a pompa ITA 12S di Jackal, Mira e Frost come arma secondaria. Continua a leggere su EsportsMag.