Intoccabile Tumblurr: è ancora il più seguito su Twitch in Italia

L’effetto vacanze e tempo libero riscontrato in estate sembra essere terminato per la gioia dei creator di Twitch. Secondo la rilevazione realizzata grazie all’elaborazione Sensemakers su dati Comscore Social infatti il numero di ore viste a ottobre sulla piattaforma di live streaming di Amazon è salito di quasi 1 milione rispetto alla precedente rilevazione estiva di agosto, quando ci si era fermati 11,4. Lo scorso mese, invece, il numero totale di ore è arrivato a 12,38 milioni, tornando a livelli primaverili. In totale sono state trasmesse in streaming dai vari creator oltre 9,600 ore con una media di 66mila spettatori e un picco generico di 256.896 utenti che hanno seguito i canali italiani nello stesso momento.

Tumblurr cannibale

Rimane però il fattore Tumblurr, ormai costante in questa rilevazione. Lo streamer, all’anagrafe Gianmarco Tocco, detiene il 22% dell’intero traffico streaming italiano con 2,78 milioni di ore viste sulle 12,38 totali di cui abbiamo parlato in precedenza. Se consideriamo che il diretto inseguitore più vicino, Cristiano Spadaccini “Zano”, ne ha “appena” 892.740, risulta chiaro quanto sia determinate il peso di Tocco. La Top 10 elaborata mensilmente non tiene però conto delle ore viste sui vari canali ma piuttosto dell’average minute live viewers, ovvero il numero di spettatori nel minuto medio di trasmissione.

La Top 3

Anche qui, ovviamente, comanda Tumblurr con 16.675 spettatori nel minuto medio, 10.000 unità in più del secondo classificato rappresentato da Simone Buratti “Grenbaud” con 6.808. Chiude il podio il già citato Zano con 5.910. Tuttavia il mese di ottobre ha rappresentato una grande crescita per Grenbaud e Zano, saliti in questo dato di quasi 3.000 unità, mentre Tumblurr è persino sceso di duemila. Per quest’ultimo, però, è salito vertiginosamente il picco di spettatori raggiunti: 37.000 contro i 27.000 dello scorso agosto.

Il resto della classifica

Scende invece di una posizione Dario Moccia, nonostante abbia guadagnato 500 spettatori nel minuto medio, così come scendono di una posizione anche Lele Giacciari (3.247) e Francesco Marzano “TheRealMarza” (2.976), conseguenza delle tre posizioni guadagnate da Zano che lo hanno riportato in Top 3. Chiudono la classifica Attrix la settimo posto e Freneh al nono, mentre ritornano tra i dieci streamer più seguiti Karim “Yotobi” Musa e Riccardo “Piz” Pizzinelli.