Twitch in calo ma Blurr è sempre primo

La bella stagione, come puntualmente avviene, condiziona chiaramente il tempo libero delle persone che, tra le altre cose, rinunciano a quanto pare a trascorrere le proprie su Twitch, secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore Social. La piattaforma di livestreaming di Amazon ha subito un calo drastico degli spettatori nel minuto medio, passati dai 118mila di giugno agli 83mila di luglio. Dati che sono diminuiti praticamente a parità di ore trasmesse dagli streamer ma con quasi 2 milioni di ore viste in meno dagli utenti finali.

Non ha perso il Tocco

Lo stesso Gianmarco Tocco, primo intoccabile nella classifica degli streamer italiani più visti e seguiti ormai da oltre un anno, ha subito un pesante calo degli spettatori, praticamente la metà. Tumblurr è sceso dai 43mila spettatori nel minuto medio di giugno ai 23mila di luglio e le previsioni di agosto non sono ottimistiche, anzi. Nonostante la debacle rimane pienamente il primo in Italia, coni il secondo, TheRealMarza, staccato con 5.228 spettatori. Chiude il podio Dario Moccia che torna al terzo posto dopo un mese di assenza con 5179. Il resto della classifica sembra ormai essersi consolidato con i vari Emanuele Nocera, Grenbaud, Karim Musa e Zano che continuano a contendersi i successivi posti ormai da diversi mesi.

Riecco gli Hmat

Nel giro che conta sembrano essere entrati anche Freneh e Cydonia, rispettivamente all’ottavo e decimo posto. Quest’ultimo inoltre avrà probabilmente un’impennata nella prossima rilevazione di agosto, avendo trasmesso in esclusiva per l’Italia i mondiali di Pokémon che hanno visto trionfare l’italiano Luca Ceribelli. La new entry del mese è invece rappresentata dagli Hmatt, duo di creator da tempo assenti dalla Top 10 che sembrano però essere tornati in voga. Per loro una media di 1684 spettatori e un ritorno che andrà eventualmente consolidato, o meno, nel mese di agosto.