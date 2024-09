Buffon immortale grazie ai videogiochi

La presenza di Gianluigi Buffon sulla copertina di EA Sports FC 25 Ultimate Edition rappresenta un omaggio a uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Con una carriera lunga quasi tre decenni, Buffon ha ridefinito il ruolo del portiere. La sua bacheca di trofei parla da sola: una Coppa del Mondo con l’Italia nel 2006, dieci titoli in Serie A e innumerevoli riconoscimenti individuali. La presenza di Buffon sulla copertina della Ultimate Edition non è solo un tributo al suo straordinario passato, ma anche un riconoscimento del suo impatto indelebile sul gioco, che ha ispirato generazioni di portieri e tifosi in tutto il mondo.

L’overall di Buffon su EA Sports FC 25

La presenza di Buffon sulla copertina di EA Sports FC 25, in ogni caso, non è affatto casuale. L’ex portiere di Juventus, Paris Saint Germain e Parma, infatti, avrà una sua carta all’interno del videogioco di Electronic Arts. L’annuncio è stato anticipato da un video celebrativo lanciato proprio sui canali social del publisher, che nel frattempo ha svelato anche l’overall di Buffon che avrà un overall di 91 per la sua carta Icon. Una valutazione in linea con la sua carriera e superiore rispetto ad altri suoi colleghi come Van Der Sar (altro ex Juventus, ndr), Cech e Schmeichel. A rimpinguare ulteriormente il pacchetto icons, in ogni caso, ci saranno anche altre vecchie conoscenze del calcio italiano: Stam e Maradona.

Le dichiarazioni di Buffon

"Apparire sulla copertina di EA Sports FC 25 Ultimate Edition è come entrare in un campo dove convergono passato, presente e futuro del calcio". – ha dichiarato Buffon. "Nel corso della mia carriera, ho avuto il privilegio di assistere in prima persona all'evoluzione del gioco. Ora, condividere questa copertina con stelle nascenti e leggende, mi ricorda che nel calcio ogni generazione lascia il suo segno e ispira quella successiva. Questo gioco, come il nostro sport, è un ponte che collega la passione intramontabile che ci guida tutti".