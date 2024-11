Mr.Day alla Milan Games Week & Cartoomics 2024

Mr.Day porta il gusto nel mondo del gaming . Per il secondo anno consecutivo, il brand di merendine più amate dalla GenZ approda alla Milan Games Week & Cartoomics , uno degli eventi più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di gaming e comics in Italia. Dal 22 al 24 novembre a Rho Fiera Milano, riunirà migliaia di appassionati di gaming che potranno fruire di un’esperienza di gioco unica: la nuova mappa custom Mr.Day x Fortnite .

Un modo tutto nuovo e molto più goloso di vivere Fortnite. All’interno dello stand completamente brandizzato Mr.Day e a tema Rocket Racing, i partecipanti potranno gareggiare in compagnia del celebre Xiuder, uno degli influencer italiani di Fortnite più conosciuti. Fan, community di gamer appassionati del brand avranno la possibilità di testare la nuova mappa custom per un’experience di gioco immersiva accompagnata da una golosa merenda con muffin e brownies Mr.Day.

“Partecipando alla Milan Games Week & Cartoomics, Mr.Day riafferma il suo ruolo come partner ideale per la pausa dei gamer – commenta Elena Personi Musola, responsabile marketing e comunicazione Vicenzi Group -. Il brand Mr.Day si conferma un punto di riferimento per la merenda della Generazione Z e rafforza il suo posizionamento sul mercato, in linea con un target giovane, smart e digital”.

La mappa Mr.Day x Fortnite è stata realizzata in collaborazione con la esport media company PG Esports ed è stata presentata anche sui canali Twitch di alcuni dei più seguiti influencer italiani di Fortnite, Xiuder e Pizfn. In particolare, si tratta di uno sviluppo creativo della modalità Rocket Racing, caratterizzata da un tema goloso in cui il circuito è stato trasformato in un paradiso di muffin, brownies e ciambelle. Un’experience che ha ricevuto un ottimo riscontro da parte dei gamer e del pubblico e che culminerà nella tre giorni dedicata al divertimento e all’avventura digitale insieme a Mr.Day.