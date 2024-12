Inter: la Supercoppa grazie a Fortnite

Manca sempre meno alla Supercoppa italiana e l’Inter scalda i motori anche nel mondo del gaming con un’iniziativa dedicata ai suoi tifosi più giovani e agli appassionati di videogiochi. Il 19 dicembre prenderà il via un torneo di Fortnite organizzato dal club in collaborazione con Mkers. Un evento che coniuga sport, intrattenimento e innovazione digitale. Il torneo rappresenta un ulteriore passo nel percorso dell’Inter verso l’esplorazione di nuove modalità di interazione con le nuove generazioni, puntando a unire la passione per il calcio e il gaming. In palio per il vincitore ci sarà un’esperienza unica: un viaggio per due persone a Riyadh e due biglietti per assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta, in programma il 2 gennaio alle ore 20 presso la Kingdom Arena.

Come partecipare

Le iscrizioni per il torneo di Fortnite saranno aperte da martedì 10 dicembre fino a mercoledì 18 dicembre alle ore 15. Per partecipare, sarà necessario registrarsi tramite il link ufficiale fornito dal club. Con il torneo su Fortnite e il biglietto per Riyadh in palio, l’Inter si conferma all’avanguardia nella fusione tra sport tradizionale e mondo digitale, ma in virtù di accordi commerciali esclusivi la società di Viale della Liberazione si sta facendo sfuggire un’occasione unica anche dal punto di vista promozionale.

Esclusiva Konami: niente Supercoppa virtuale per l'Inter

Mentre i nerazzurri si preparano al loro evento su Fortnite, una nota di cronaca riguarda la Supercoppa Italiana virtuale, disputata nei giorni scorsi e vinta dal Monza. L’Inter, infatti, non ha potuto prendere parte alla competizione di EA Sports FC 25 e promossa da Lega Serie A, poiché il club è legato da un contratto di esclusiva con Konami, storico produttore di eFootball. Una scelta che inevitabilmente limita il raggio d’azione dell’Inter, con le competizioni esports di Konami che non hanno mai spiccato il volo.