IEM Katowice: Rogue e NaVi i vincitori dei tornei di CS:GO e SC2

La scorsa Domenica si è conclusa l'edizione 2020 dell'Intel Extreme Masters di Katowice, celebre manifestazione tenutasi in Polonia che ha visto protagonisti i più grandi giocatori del mondo di Starcraft 2 e di Counter Strike Global Offensive in due specifici tornei.

Partendo proprio da quello di Starcraft 2, non è purtroppo andata al meglio l'avventura dell'unico giocatore italiano impegnato nella competizione, Riccardo Reynor Romiti, che è stato eliminato durante la fase a gruppi.

Reynor si trovava nel gruppo B insieme al tedesco ShowTime ed ai quattro giocatori coreani Rogue, Zest, Armani e soO, in cui non è riuscito a fare meglio di un quarto posto che non è purtroppo bastato a garantire all'italiano l'accesso alla fase playoff.

Agli ottavi di finale giungevano quindi unicamente giocatori appartenenti alla scena coreana del gioco, ad eccezione proprio del tedesco ShowTime e del finlandese Serral (eliminati, rispettivamente, in Top16 e Top4).

Nella finalissima è andato in scena un vero e proprio derby giocato tra i due coreani Rogue e Zest, con il primo che è infine riuscito a vincere con un solidissimo 4-1 sul connazionale, garantendosi ben 150 mila Dollari.

Il tutto si è dovuto purtroppo giocare a porte chiuse e senza pubblico, una scelta imposta dalle autorità polacche per fronteggiare l'emergenza Coronavirus che sta ormai riguardando tutto il Vecchio Continente.

Il clima "surreale" che si è vissuto a Katowice durante gli ultimi giorni di svolgimento dell'evento è stato ancor più negativo durante le finali del torneo di Counter Strike, anche queste giocate rigorosamente a porte chiuse.

In finale, davanti ad un palazzetto totalmente vuoto, il team ucraino dei Natus Vincere è comunque riuscito a vincere con un netto 3-0 contro il team francese dei G2, che garantisce ai NaVi la fetta più importante del montepremi: ben 250 mila Dollari!

Una vittoria meritatissima, specialmente se si considera che sono arrivati in finale forti dell’ottima vittoria maturata contro gli Astralis e di quella contro il Team Liquid, chiudendo come unico team imbattuto dell’intera fase finale dei playoff dell’IEM.