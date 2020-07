L'ESL One Cologne 2020 sarà giocato interamente online

Come già avvenuto per il Six Major di Rainbow Six Siege, anche un altro importantissimo torneo a livello mondiale, stavolta di Counter Strike: Global Offensive, subirà grandissimi ridimensionamenti a causa dell'emergenza COVID-19 e dovrà essere tenuto interamente online.

Stiamo parlando dell'ESL One Cologne 2020 che ogni anno si tiene nella città tedesca di Colonia e che riunisce i migliori team al mondo dello sparatutto Valve nel torneo da molti considerato come il più importante e rilevante dell'anno (all'infuori, ovviamente, dei cosiddetti Majors).

Come comunicato direttamente da ESL nel suo blog, "dopo una dettagliata valutazione siamo arrivati alla conclusione che l'ESL One Cologne 2020 powered by Intel subirà una transizione a Torneo Online [...] questa decisione è stata presa dopo un approfondito studio delle regolamentazioni sulle restrizioni agli spostamenti globali e dalle linee guida prese dai singoli paesi in merito".

La società organizzatrice ha anche fatto sapere che l'evento sarà suddiviso in quattro regioni (Europa, Nord America, Oceania, Asia) per far sì che ogni team possa competere senza problemi di connessione.

Sempre a questo proposito, anche il montepremi di 500.000$ sarà proporzionalmente suddiviso tra le quattro regioni: Asia e Oceania avranno un montepremi di soli 20.000$, mentre quello riservato all'Europa sarà di 325.000$.

A subire importanti modifiche sono anche le date in cui il torneo si svolgerà: non più dal 6 al 12 Luglio, bensì dal 18 al 30 Agosto.



Ancora da annunciare, infine, l'insieme dei Team che parteciperanno al torneo (al quale si accede solo su invito diretto): gli unici partecipanti che hanno confermato la loro presenza, per adesso, sono il Team Vitality, i BIG e gli Evil Geniuses.