Chi ha vinto la BCS 2023

Quando nel 2019 Paolo Marcucci, all’epoca e oggi uno degli streamer più seguiti nella scena di League of Legends, aveva lanciato la Baolo Championship Series ispirata alle Tyler1 Championship Series dell’influencer nordamericano Tyler Steinkamp, non era chiaro dove si sarebbe potuti arrivare e se tale competizione avesse potuto rappresentare qualcosa di concreto nel panorama esports italiano: oggi, con l’aggiunta dei Qlash come organizzatori, possiamo dire di sì.

Picco di 10.000 spettatori

Quando parliamo di vincere la “sua” Bcs infatti non ci riferiamo esclusivamente all’aspetto competitivo ma anche ad aver vinto una sorta di scommessa: rendere l’intrattenimento legato a League of Legends una competizione appetibile e interessante per gli appassionati. In un settore in cui si tende molto spesso, forse troppo, a separare i due aspetti (competizione ed entertainment) la Bcs rappresenta la prova concreta che possono camminare di pari passo.

La finale della Bcs, che si è disputata dal vivo nella splendida sede di H-Farm che da qualche settimana ha stretto ancora di più la collaborazione con Qlash, ha registrato il tutto esaurito con oltre 400 spettatori presenti in loco che hanno seguito animatamente l’ultimo atto della competizione. In streaming, parimenti, i numeri sono stati decisamente alti per quello che è un evento competitivo tra streamer e personalità della scena italiana: il canale principale della diretta, quello di Paolocannone, ha mantenuto una media di 8.400 spettatori nel corso delle oltre quattro ore e mezza di diretta, registrando un picco superiore ai 10.000 utenti secondo quanto riportato da Twitch Tracker.

Da League of Legends a Valorant

A livello di cronaca, come anticipato, la vittoria è andata al team di Paolocannone, composto da Kyrenis, Balotelli777, Minuts, Creon e ovviamente Paolocannone, che si è imposto per 3-0 sulla squadra capitanata da Counter, il cui team non è riuscito a trovare le giuste contromisure per contenere gli avversari.

Durante la diretta, che ha coinvolto anche numerose figure di spicco della scena italiana, è stato annunciato il prossimo evento della Bcs che, a partire da marzo, coinvolgerà un altro titolo: Valorant, di cui Qlash ha acquisito recentemente la gestione del circuito amatoriale del Tormenta insieme a tutti gli altri titoli targati Riot Games per l’Italia.