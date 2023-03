Call of Duty: ecco le novità di Moder Warfare 2 e Warzone 2.0 della Stagione 2 Reloaded

In linea con le novità arrivate con la Stagione 2 , tra cui la nuova mappa Ritorno Ashika Island, l'evento Via del Ronin e una discreta varietà di aggiornamenti per i due giochi, la Stagione 2 Reloaded comprenderà una nuova mappa multigiocatore base, un evento sfida mimetica, una nuova arma e altri contenuti gratuiti per entrambi i titoli.

Ecco l'Episodio 2 di Incursione in Operazioni speciali

La storia dell'Episodio 1 continua con l'Episodio 2 dove troverete il capitano Price, Farah e Gaz al cospetto di un missile balistico. La loro missione: identificare ed estrarre il carico a esso attaccato. Per farlo dovranno scalare il silo, eliminando ogni segno di resistenza nemica durante l'ascesa. I tre operatori dovranno districarsi in una struttura labirintica e disseminata di trappole. Per sopravvivere e ottenere le ricompense della missione sarà indispensabile lavorare di squadra. Completando l'Episodio due dell'incursione potrete sbloccare la skin "Tanto di cappello" per il capitano Price, utilizzabile in tutte le modalità online di Modern Warfare II e Warzone 2.0. Nel corso della Stagione 2 Furiosa, chiunque abbia acquistato Modern Warfare II potrà accedere ai due episodi di Incursione. Non sarà necessario ricevere un incarico per vivere questa esperienza tattica di squadra e scoprire cosa aspetta i membri della Task Force 141.

Nuova mappa per il multigiocatore base: Himmelmatt Expo

Himmelmatt Expo è la nuova mappa multigiocatore base 6v6 ambientata su un versante montano in Europa. Esplorerete le strade innevate, le saune e le piscine scrollandovi il freddo di dosso nel centro eventi e con una sana sudata combattendo tra la sala d'attesa, la terrazza e il teatro al piano di sotto. Himmelmatt Expo sarà presente nelle playlist in evidenza della Stagione 2 Furiosa e nella rotazione delle mappe per Partita veloce.

Festeggiamenti e bonus per il terzo anniversario di Warzone

In onore del terzo compleanno di Warzone, il negozio di gioco verrà rifornito di oggetti gratuiti ispirati alle mappe, alle stagioni e ai ricordi accumulati in questi tre anni dall'uscita a sorpresa del gioco, il 10 marzo 2020. Le ricompense gratuite (sette in totale) sono disponibili per chiunque voglia riscattarle e comprendono un progetto arma, biglietti da visita e altre personalizzazioni.

Nuova arma: Tempus Torrent

La Stagione 2 Reloaded introdurrà un nuovo fucile tattico, il Tempus Torrent. Quest'arma avrà danni e cadenza di fuoco estremamente elevati e sarà particolarmente efficace nella nuova mappa multigiocatore Himmelmatt Expo e su Ashika Island. Questo potente fucile tattico della Tempus Armament unisce la versatilità della piattaforma M4 alla velocità e alla forza d'impatto dei colpi 7,62. Con una buona mira e una mano ferma, sarà più semplice uccidere in modo rapido e preciso. Il suo caricatore da 20 colpi permette di sfruttarne al meglio la cadenza di fuoco nelle situazioni più frenetiche. Il rapido rinculo verso l'alto e a sinistra è semplice da prevedere ma richiede mano ferma per essere gestito al meglio. Come il KV Broadside, aggiunto all'inizio della Stagione 2, il Tempus Torrent ha la caratteristica unica di essere una nuova arma in una piattaforma presente fin dal lancio di Modern Warfare II. Di conseguenza, buona parte degli accessori sbloccati per la piattaforma M4 possono essere utilizzati anche sul Tempus Torrent. Solitamente servono due colpi di questo fucile per eliminare un avversario, colpi alla testa da breve o media distanza esclusi. Equipaggiatelo insieme a un'arma a corto raggio (una pistola, oppure una mitraglietta o un fucile a canna liscia utilizzando Risposta eccessiva) per sopravvivere nel centro eventi e in altri spazi ristretti.

Come sbloccare il Tempus Torrent: tramite la sua sfida arma (eseguendo 25 doppie uccisioni usando fucili tattici) o nel bundle del negozio.

