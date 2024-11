IIDEA alla Games Week: ecco il programma tra report e incontri

Milan Games Week & Cartoomics torna dal 22 al 24 novembre negli spazi di Fiera Milano Rho. Anche quest'anno, IIDEA , l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, è presente all’evento con un programma di presentazioni , showcase e approfondimenti per contribuire a valorizzare l’ecosistema degli esports e la produzione di videogiochi nel nostro Paese.

Il 22 novembre alle 12:30 all’interno del Centro Congressi Stella Polare, Deloitte e IIDEA presenteranno il nuovo “Rapporto sugli Esports in Italia nel 2024: trend di mercato e streaming”: una panoramica sullo stato dei videogiochi competitivi in termini di creazione di valore e profilazione della fanbase. Lo studio ha coinvolto un campione di 1.000 consumatori e raccolto le opinioni delle organizzazioni maggiormente rappresentative dell’ecosistema nazionale. La presentazione vedrà la partecipazione di Kim Lachmann, Director Sport Business Group di Deloitte, Federico Brambilla, Presidente e Co-Founder di Exeed, Pierluigi Parnofiello, CEO & Founder di PG Esports, Carlo Barone, Supervisor, Brand Management Italy di Riot Games e Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA.

Durante i tre giorni di fiera, nel Padiglione 13, i visitatori potranno immergersi nell'Indie Dungeon, lo stand che ospita alcune delle più recenti produzioni realizzate da studi di sviluppo emergenti italiani. Dieci i team selezionati da IIDEA per lo showcase di quest’anno: LF Vision con l’action game Darwake: Awakening from the Nightmare, Newbix Team con il tributo agli action arcade e agli anime anni '80 V's Rage, lo studio Crossfall Games e il suo soulslike ispirato agli scacchi Stonemachia, Lullabyte games con l’esperienza creativa e rilassante di Little Repair Shop, BitNine Studio con l'avventura frenetica Terrorbane Viral, RuneHeads con Journey to the Void, dove si combinano elementi di dungeon crawler e roguelike, Tambu Games con il monster collector Soulkin, Silent Chicken e il rompicapo di esplorazione Sliding Hero, Monka Studios con il deckbuilder roguelike Wild City, e Rewind Studios con il puzzle platform 2D Paradox!.

Nel programma di IIDEA, anche tre talk di approfondimento con studi di sviluppo italiani che si terranno sul Central Stage del padiglione 13:

Venerdì 22 novembre, ore 11:45: “Games in Italy: Untold Games - City 20”

Nel primo appuntamento la CEO e Co-Founder di Untold Games Elisa Di Lorenzo e il Co-Founder e Game Director Matteo Sosso accompagneranno i visitatori di Milan Games Week & Cartoomics in un viaggio attraverso lo sviluppo di City 20. Il talk sarà un'opportunità unica per scoprire come il team ha trasformato la propria visione creativa in realtà, affrontando le sfide e celebrando i successi lungo il percorso.

Sabato 23 novembre, ore 10:30: “Games in Italy: Stormind Games - A Quiet Place: The Road Ahead”

Il secondo talk vede, invece, i riflettori puntati su Stormind Games e sul lavoro di adattamento della famosa IP di Hollywood "A Quiet Place" in un videogioco. Luca Esposito (Senior Narrative Designer) e Mario Petillo (PR Manager) condivideranno con il pubblico il processo creativo e tecnico che si cela dietro questa trasformazione, offrendo uno sguardo esclusivo su come un film può diventare un'esperienza interattiva.

Domenica 24 novembre, ore 10:30: “Games in Italy: Jyamma Games - Enotria: The Last Song”

L'ultimo incontro del programma IIDEA porta sul palco centrale Jyamma Games per presentare il soulslike "Enotria: The Last Song". Roberto Pavan (Gameplay Director) e Diego Zamprogno (Technical Director) porteranno i fan dietro le quinte dello sviluppo, raccontando la storia e le ispirazioni che hanno dato vita a questo ambizioso progetto.

Inoltre, in occasione di Milan Games Week & Cartoomics 2024, IIDEA lancerà anche una vendita promozionale di videogiochi realizzati da studi di sviluppo italiani. Da giovedì 21 a lunedì 25 novembre sarà possibile, infatti, acquistare ad un prezzo scontato su Steam oltre 250 titoli Made in Italy tra videogiochi, dlc, espansioni e contenuti aggiuntivi. La lista completa dei titoli è disponibile a questo link.