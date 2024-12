EA Sports FC 25: il Napoli ha un nuovo player

Tanto tuonò che, alla fine, piovve. Gli anni passati con Konami ed eFootball non hanno portato il Napoli a prendere seriamente il mondo esports, che è stato mero contorno per la società di Aurelio De Laurentiis. Ora, però, le cose all’ombra del Vesuvio sono cambiate. Prima la partnership in esclusiva con EA Sports firmata in estate, poi Geolier a fare da testimonial di EA Sports FC 25 con annessa canzone all’interno della soundtrack ufficiale e infine l’annuncio di una squadra esports che sarà ai nastri di partenza della prossima eSerie A Goleador.

Danipitbull nuovo player del Napoli

Il Napoli, dunque, ha deciso di pensare finalmente in grande e lo ha fatto annunciando uno dei player più vincenti e talentuosi del panorama competitivo: Danilo “Danipitbull” Pinto. Due stagioni con la maglia della Juventus per il player tarantino, capace di portare a casa lo sia lo scudetto virtuale nella stagione 2022-2023 che l’ultima eSuperCup. Una carriera costellata da successi per Danipitbull, in pianta stabile nella eNazionale targata FIGC e già vincitore di un altro tricolore con la maglia del Benevento nella stagione inaugurale della eSerie A del 2021.

Le dichiarazioni

“Sono orgoglioso ed entusiasta di essere parte integrante di questo nuovo progetto – le prime parole da giocatore del Napoli per Danilo “Danipitbull” Pinto -, non vedo l’ora di partire e toccare con mano la passione della piazza napoletana. Spero di regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”. L’esordio, intanto, è programmato proprio per venerdì 6 dicembre in eSupercoppa: sarà la prima occasione per osservare da vicino il talento di un palyer con cui il Napoli spera di lasciare il segno nel mondo del gaming. Gli impegni, in ogni caso, non si limiteranno a essere circoscritti all’Italia. Danipitbull, infatti, cercherà l’accesso all’FC Pro World Championship e alla eChampions League. Il viaggio è appena cominciato. Continua a leggere su Esportsmag.