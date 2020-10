F1 Esports, accesso libero alle qualificazioni per il 2021

Con le Pro Series alla porta (la prima gara delle F1 Esports Series si terrà il 14 ottobre), la Formula 1 virtuale sembra andare tanto veloce quanto quella su pista: per i giocatori di tutto il mondo è infatti già ora di prendere parte alle selezioni dell'edizione 2021: un selezionato pool di piloti sarà infatti nel draft delle Pro Series ed avrà la possibilità di contendersi il titolo di Campione Mondiale delle F1 Esports Series guidando per uno dei dieci team ufficiali presenti nel mondiale di F1 (Red Bull Racing, Ferrari Hublot, Alfa Romeo, Renault Vitality, Williams Esports, McLaren Shadow, BWT Racing Point Team, Mercedes AMG, Haas F1, Renault, Scuderia Alphatauri).

Per qualificarsi i giocatori di tutto il mondo (e di tutte le piattaforme - console e PC) dovranno affrontare e superare diverse "sfide" contro l'Intelligenza Artificiale selezionabili direttamente nel gioco, all'interno della sezione dedicata all'esport.

La prima di queste, già attiva e in calendario fino al 31 ottobre, prevede un particolare scenario: nei panni di Valtteri Bottas e a 6 giri dal termine del GP d'Italia, dovremo riuscire a recuperare la distanza dal nostro compagno di squadra Hamilton che a differenza nostra si trova con gomme particolarmente usurate.

Tuttavia per avere davvero una chance di qualificarsi n dovremo superare solo Lewis, ma riuscire a strappare il primo posto dalle mani di Charles Leclerc, che proprio l'anno scorso vinse clamorosamente il GP di Monza: cambiare (virtualmente) la storia è l'unico modo per massimizzare la quantità di punti ricevuta dal completamento della sfida.



I punti guadagnati in ognuna delle diverse sfide saranno poi sommati, e gli 8 giocatori (per piattaforma) che ne avranno collezionati di più saranno invitati alla Challenger Series, una lega minore che avrà luogo tra Dicembre 2020 e Marzo 2021, i cui risultati determineranno i nomi di chi sarà inserito nel Team Pro Draft per la stagione del 2021 delle Pro Series.