CoD Warzone: tutte le novità della Season 2 Reloaded, e c'è anche Snoop Dogg

La Stagione 2 di Call of Duty : Vanguard e Warzone porterà in game un enorme aggiornamento con la nuova patch Reloaded . L'update di metà stagione aggiungerà a Warzone una versione rielaborata di Rebirth Island e porterà a Vanguard nuove mappe e modalità . La ciliegina sulla torta è che tutte queste novità si potranno giocare vestendo i panni di Snoop Dogg.

Tutte le novità dell'aggiornamento Reloaded

Quest'ultima patch reloaded darà a Rebirth Island il makeover più sostanziale mai visto da quando è stata lanciata. Ci sono nuovi punti di interesse, tra cui dei nuovi moli marittimi, nonché aree rivisitate come la Roccaforte, che hanno subito alcune modifiche significative. Warzone porterà anche sulla mappa la modalità Rebirth Resurgence Solo, che consentirà ai giocatori in solitaria di competere in un deathmatch in cui possono guadagnare dei respawn. Call of Duty: Vanguard riceverà una nuova modalità chiamata Corsa agli Armamenti e una nuova mappa, chiamata Alpi, su cui provarla. Corsa agli Armamenti è una modalità di gioco 12 contro 12 che vedrà i giocatori prendere e mantenere il controllo di alcune basi operative per tenerle lontano dai loro nemici. Per aiutare le squadre a catturare e difendere queste basi, la modalità includerà anche stazioni di acquisto, simili a quelle di Champion Hill, dove si potranno acquistare nuovi oggetti e potenziamenti.

Snoop Dogg arriva su Warzone

Entrambi i giochi riceveranno anche Snoop Dogg all'interno di un nuovo pacchetto cosmetico disponibile nel negozio, nel caso in cui voleste correre per i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale vestendo i panni dell'iconico rapper. Insieme a Snoop, la patch aggiunge a entrambi i giochi anche il mitra Armaguerra 43 che può essere sbloccato gratuitamente usando le sfide o acquistando il bundle nel negozio. La Stagione 2 Reloaded di Call of Duty arriverà su Vanguard il 22 marzo alle 18:00 e in Warzone il 23 marzo, sempre alle 18:00.