Pokémon Scarlatto e Violetto: nuovi leggendari, novi starter e 2 professori Pokémon!

The Pokémon Company e Nintendo hanno annunciato che l'uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto è prevista per il 18 novembre 2022 . Inoltre, hanno mostrato Pokémon mai visti prima in un nuovo trailer sul canale ufficiale Pokémon di YouTube.

I Pokémon Leggendari in copertina

Koraidon e Miraidon, i nuovi Pokémon leggendari, appaiono separatamente sulle due copertine della versione su scheda dei giochi. I loghi dei titoli sono decorati con un effetto lamina dal motivo che richiama i due Pokémon leggendari. Queste confezioni ricordano le copertine dei libri antichi ed evocano la sensazione di una nuova storia che sta per avere inizio. Non sappiamo ancora nulla su di loro ma possiamo ipotizzare che siano di tipo drago.

In Scarlatto e Violetto si può giocare in 4 contemporaneamente

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i primi RPG open world della serie Pokémon. In aggiunta alle funzioni già conosciute, come lo scambio di Pokémon e le lotte, fino a quattro giocatori potranno esplorare le varie zone della regione insieme. Questo vuol dire che ci saranno le lotte 4 contro 4? Solo nuove informazioni potranno dirci di più in merito.

Ecco i nuovi personaggi e i Pokémon annunciati

La Professoressa Olim e il Professor Turum

Per la prima volta, i giocatori incontreranno un Professore diverso in base alla versione del gioco che sceglieranno. In Pokémon Scarlatto troveranno la Professoressa Olim, mentre in Pokémon Violetto ci sarà il Professor Turum. Entrambi stanno facendo delle ricerche sulle storie tramandate nella regione.

La nuova amica/rivale Nemi

Nemi è un'amica solare, piena di energie e appassionata di lotte Pokémon. È un'Allenatrice con molta esperienza e farà da guida ai giocatori nel corso dell'avventura. Durante il viaggio, i giocatori incontreranno tanti Pokémon mai visti prima. Tra loro ci sono questi tre, che fanno anche parte della squadra di Nemi.

Il nuovo Pokémon Pawmi

Oltre alle sacche elettriche sulle guance, Pawmi ha degli organi che scaricano elettricità sui cuscinetti delle zampe anteriori. Genera elettricità sfregandosi le guance, per poi fulminare gli avversari toccandoli con quei cuscinetti. La sua folta pelliccia è un'ottima difesa contro il freddo e gli serve anche per immagazzinare elettricità. Quando si sente minacciato, questo Pokémon inizia a strofinarsi le guance per prepararsi ad attaccare con una scarica elettrica.

• Categoria: Pokémon Topo

• Tipo: Elettro

• Altezza: 0,3 m

• Peso: 2,5 kg

• Abilità: Statico/Alternacura

Il nuovo Pokémon Lechonk

[caption id="attachment_18080" align="aligncenter" width="696"] Lechonk[/caption]

Lechonk usa il suo olfatto altamente sviluppato per trovare e gustare solo le erbe più pregiate e le bacche più succose. Per via della sua dieta, il suo corpo emana un odore di erbe che i Pokémon di tipo Coleottero detestano. Se viene attaccato all'improvviso, parte alla carica in preda al panico. Può sembrare grasso, ma in realtà è tutta massa muscolare che ha sviluppato camminando costantemente in cerca di cibo.

• Categoria: Pokémon Porcellino

• Tipo: Normale

• Altezza: 0,5 m

• Peso: 10,2 kg

• Abilità: Aromavelo/Voracità

Il nuovo Pokémon Smoliv

L'olio che fuoriesce dalla sua testa ha un gusto incredibilmente amaro e allappante e non è fatto per essere ingerito. Se viene sorpreso o attaccato, Smoliv secerne questo olio per rallentare i nemici. Usa questo momento di distrazione per scappare. Smoliv trasforma i nutrienti che ricava attraverso la fotosintesi in olio che conserva nel frutto che ha sulla testa. In questo modo, può facilmente resistere senza bere né mangiare per una settimana. Predilige i climi secchi e soleggiati e sembra passi le sue giornate a prendere il sole.

• Categoria: Pokémon Oliva

• Tipo: Erba/Normale

• Altezza: 0,3 m

• Peso: 6,5 kg

• Abilità: Sveglialampo

Quali sono i nuovi Starter di Pokémon Scarlatto e Violetto?

Sono state rivelate anche alcune informazioni in più su Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i tre Pokémon tra cui i giocatori sceglieranno il primo compagno d'avventura.

Sprigatito

Volubile e sempre desideroso di attenzioni, può mettere il broncio se vede che un altro Pokémon ne sta ricevendo più di lui. Quando Sprigatito "impasta" con le zampe anteriori, il dolce profumo che emana dal corpo può incantare chiunque si trovi nelle vicinanze. Questo profumo ha proprietà terapeutiche e fa sì che i suoi avversari perdano la voglia di lottare. La composizione del suo pelo vellutato è simile a quella delle piante, il che permette al Pokémon di creare energia assorbendo raggi solari. Si lava il pelo di frequente per idratarlo e agevolare il processo di fotosintesi.

• Categoria: Pokémon Erbagatto

• Tipo: Erba

• Altezza: 0,4 m

• Peso: 4,1 kg

• Abilità: Erbaiuto

Fuecoco

Fuecoco è rilassato e ama fare le cose con calma. Tuttavia, dato che adora mangiare, parte a razzo verso qualsiasi tipo di cibo gli capiti a tiro. Le squame rettangolari che Fuecoco ha sulla pancia e sulla schiena gli permettono di assorbire il calore per poi trasformarlo in energia Fuoco. Queste squame sono sempre calde e a volte possono diventare davvero incandescenti. Sopra la sua testa sfavilla l'energia Fuoco che trabocca dall'interno del corpo. Quando Fuecoco si agita, gli fuoriescono ancora più fiamme dalla testa.

• Categoria: Pokémon Fuocodrillo

• Tipo: Fuoco

• Altezza: 0,4 m

• Peso: 9,8 kg

• Abilità: Aiutofuoco

Quaxly

Questo responsabile Pokémon segue sempre il proprio Allenatore o Allenatrice. È molto ordinato e detesta sporcarsi la testa. Ha il corpo sempre lucido perché le sue piume secernono un gel che lo protegge dall'acqua e dallo sporco. Il suo ciuffo resta acconciato all'indietro grazie a una densa crema idratante, e quando si secca diventa spettinato. I suoi arti inferiori sono molto potenti e gli permettono di nuotare senza problemi persino nelle correnti più impetuose. Quando lotta, sferra rapidi calci a ripetizione contro i suoi avversari.

• Categoria: Pokémon Anatroccolo

• Tipo: Acqua

• Altezza: 0,5 m

• Peso: 6,1 kg

• Abilità: Acquaiuto