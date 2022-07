C'è un videogioco che ti insegna a diventare uno speedrunner

Neon White riesce a replicare esattamente quella sensazione ma a giocare siamo noi. É un meraviglioso mix di livelli frenetici, musica elettronica, platforming a velocità supersonica e un pizzico di casualità legata all'elemento cardgame.

Neon White parla di un assassino, White, che dopo essere morto si risveglia nelle vesti di un cacciatore di demoni e con l'amnesia. Ora deve gareggiare contro altri assassini per uccidere quanti più demoni possibile e scappare dall'inferno.

Se la storia, apparentemente, non è delle più originali, il gioiello del gioco è il rapporto che si viene a creare tra il giocatore e i singoli livelli.

All'inizio di ogni sezione di platforming/cardgaming/shooting, molte delle quali possono durare meno di 30 secondi, l'obiettivo è solo quello di uccidere ogni demone e raggiungere il traguardo.

Puoi usare varie armi (pistola, fucile a pompa ecc...) nella forma di carte e decidere se sparare o usare l'abilità di movimento associata a ciascuna. Ad ogni run ti viene data una mano con le abilità a tua disposizione, starà a te decidere come usarle in modo creativo per ottimizzare il tempo di esecuzione.

È solo dopo aver battuto per la prima volta un livello che i primi elementi da vero speedrunner iniziano a sbloccarsi. Dopo il primo completamento, in quel livello comparirà un regalo, che in seguito è possibile offrire ad altri personaggi per approfondire il tuo rapporto con loro (in stile ambrosia di Hades).

L'obiettivo diventa così esplorare il livello alla ricerca di questo oggetto che non si trova mai sul percorso principale. É qui che il gioco ti fa approcciare il gameplay da vero speedrunner: come i professionisti, dovrai studiare ogni centimetro del livello in modo da scoprire quali abilità sbloccano quali scorciatoie.

Come se non bastasse, ogni livello ha una mano di carte abilità diversa quindi il percorso di una run potrebbe non essere lo stesso della run precedente. É un misto tra generazione procedurale e studio metodico che da dipendenza.

Questi momenti esplorativi servono anche a scoprire le molte interazioni nascoste tra le carte. Super salti, combinazioni di dash e dive bombs per cadere più in fretta sono solo la punta dell'iceberg.

Ovviamente c'è una classifica online ed è possibile sfidarsi tra amici creando delle leaderboard dedicate. Neon White è una fonte quasi inesauribile di sfide contro sé stessi, contro il gioco e contro degli sconosciuti online. La sua genialità sta proprio nel guidarti attraverso meccaniche e modi di fare tipici di una nicchia che è sempre risultata inaccessibile al grande pubblico.

In "poche e semplici mosse" potrete sentirvi un vero speedrunner, iniziare a competere e provare quell'immensa soddisfazione di essere riusciti a migliorare grazie al duro lavoro. Vi posso assicurare che da dipendenza, soprattutto se riuscite a coinvolgere qualche amico.

In sintesi non posso che raccomandare questa gemma non solo peer il suo game design impeccabile ma anche perché la storia vi sorprenderà tra una run e l'altra. Sviluppato da Angel Matrix e pubblicato da Annapurna Interactive. Neon White è disponibile per pc e Nintendo Switch ed è stato scritto dallo scrittore di OK K.O.! Let's Be Heroes, Ryann Shannon.