Pokémon Scarlatto e Violetto: leggendari subito e si possono cavalcare

Durante l'ultimo evento Pokémon Presents, The Pokémon Company International ha svelato nuovi dettagli su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, che usciranno il 18 novembre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch.

Di seguito trovate nel dettaglio tutto quello che è stato rivelato sui nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Se volete un breve riassunto eccolo: i due leggendari si potranno ottenere molto prima nel gioco rispetto al passato perché saranno anche il nostro mezzo di trasporto. Koraidon e Miraidon, infatti, si potranno cavalcare come moto, barche o alianti. Sono stati rivelati nuovi Pokémon e la nuova meccanica speciale di questi due capitoli ha a che fare con i cristalli e creerà nuove interazioni tra i diversi tipi.

Benvenuti a Paldea, la nuova regione del mondo Pokémon

I giocatori inizieranno la loro avventura nella regione di Paldea, una terra ricca di vaste distese naturali caratterizzate da laghi, altissime vette, lande brulle e catene montuose. Incontreranno persone e Pokémon che convivono nei luoghi più disparati, da una comunità agricola che gode di raccolti abbondanti a una cittadina portuale animata da un vivace mercato. Ci sono anche Pokémon che vivono in cima agli alberi, nei fiumi e in altri habitat nella natura selvaggia.

Nel cuore di Paldea è situata la città più grande della regione: Mesapoli. Qui i giocatori troveranno l'Accademia Arancia o l'Accademia Uva. In Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il nome della scuola, il suo emblema, le sue uniformi e altri dettagli cambieranno in base alla versione del gioco.

Il Pokédex sarà una delle applicazioni da installare sullo Smart Rotom. Nell'App Mappa, i giocatori potranno visualizzare la cartina dell'intera regione di Paldea, sulla quale verrà mostrata anche la loro posizione. Quest'app fornirà anche varie informazioni sulla regione, come ad esempio dove trovare i Centri Pokémon, i Pokémon selvatici e le città nelle vicinanze.

Addio Dynamax, benvenuto Teracristal

Questo fenomeno si manifesta esclusivamente nella regione di Paldea e rende i Pokémon luminosi e brillanti come gemme. Con la teracristallizzazione, una gemma Teracristal appare sulla testa dei Pokémon come una corona e il loro corpo brilla come una pietra preziosa.

Tutti i Pokémon della regione di Paldea possono teracristallizzarsi per ottenere poteri speciali. Far teracristallizzare un Pokémon permetterà ai giocatori di ottimizzare le loro strategie di lotta aumentando la potenza delle mosse il cui tipo corrisponde al teratipo del Pokémon. Poiché esistono 18 tipi, le combinazioni di Pokémon e teratipo sono innumerevoli.

È possibile far teracristallizzare un Pokémon solo una volta per lotta e la trasformazione durerà fino al termine dello scontro. Per far teracristallizzare un Pokémon servirà una Terasfera, che dopo l'uso dovrà essere ricaricata. I giocatori potranno caricare la Terasfera toccando dei cristalli traboccanti di energia Teracristal o visitando un Centro Pokémon.

Cosa sono i Raid Teracristal

Nei Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i giocatori dovranno fare squadra con altri tre Allenatori per riuscire a sconfiggere un Pokémon selvatico teracristallizzato. Per trovare alleati per un Raid Teracristal sarà necessario andare al menu "Raid Teracristal" e poi scegliere se cercare aiuto o se unirsi alla lotta di qualcun altro. Per poter lottare al fianco di amici, i giocatori dovranno impostare una password. Questo sistema di lotta è a tempo e permetterà ai giocatori di continuare ad attaccare senza interruzioni e senza dover aspettare che gli altri Allenatori scelgano cosa fare.

Il Poképortale e la Cerchia contatto

In Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i giocatori potranno effettuare scambi e lottare con Allenatori di tutto il mondo utilizzando una funzione chiamata Poképortale.

• Scambi: nel Poképortale, i giocatori potranno scambiare Pokémon con una persona specifica attraverso gli scambi in link. Con lo scambio magico, invece, potranno selezionare un Pokémon che verrà scambiato con quello di un giocatore scelto casualmente in qualsiasi parte del mondo.

• Lotte: i giocatori potranno affrontare altri Allenatori in una lotta in link tramite l'omonima opzione nel Poképortale.

Inoltre, grazie alla nuova funzione aggiunta al Poképortale, la Cerchia contatto, quattro giocatori potranno partire insieme all'avventura.

I nuovi personaggi di Paldea

• Clavel

È il Preside dell'accademia e insegnerà al protagonista molte cose sull'istituto.

• Zim

Il professor Zim è un grande esperto in materia di biologia Pokémon ed è lo sviluppatore dell'App Pokédex per lo Smart Rotom. Inoltre, sarà il referente della classe del protagonista.

• Pepe

Pepe è uno studente di una classe superiore. La sua passione è cucinare e creare piatti miracolosi per la salute dei Pokémon.

• Penny

Penny è piuttosto timida e, per qualche ragione, pare che sia spesso assente dall'accademia.

• Grusha, il Capopalestra della Sierra Napada

Grusha un tempo era uno snowboarder professionista, mentre ora è il Capopalestra a tempo pieno della Palestra della Sierra Napada. È specializzato nei Pokémon di tipo Ghiaccio ed è affiancato da Cetitan.

Rivelati altri Pokémon della nuova gen

Nuove forme regionali di alcuni Pokémon si potranno incontrare sia in Pokémon Scarlatto che in Pokémon Violetto, ma altre specie saranno presenti solo in una delle due versioni. Per esempio, mentre Larvitar e Stonjourner appaiono solo in Pokémon Scarlatto, Bagon ed Eiscue appaiono solo in Pokémon Violetto.

Fidough

La pelle di Fidough è umida, liscia ed elastica e ha una consistenza soda e morbida allo stesso tempo. Quando si agita, gonfia il corpo in modo da sembrare più grande e intimidire così gli avversari. Fidough fa fermentare ciò che lo circonda grazie al lievito contenuto nel suo alito. Il lievito è utile in cucina, perciò questo Pokémon è stato protetto dagli esseri umani fin dall'antichità.

• Categoria: Pokémon Cagnolino

• Tipo: Folletto

• Altezza: 0,3 m

• Peso: 10,9 kg

• Abilità: Mente Locale

Wooper di Paldea

In tempi antichi, Wooper viveva sott'acqua nella regione di Paldea. Dopo aver perso una lotta territoriale, pare che abbia iniziato a vivere nelle paludi sulla terraferma. Per evitare di disidratarsi fuori dall'acqua, ha sviluppato una membrana mucosa tossica su tutto il corpo. A causa di tutto il tempo vissuto sulla terraferma, le sue branchie si sono indurite. Nonostante il peso consistente e i movimenti lenti, riesce a proteggersi emettendo un liquido velenoso dalle branchie.

• Categoria: Pokémon Velenpesce

• Tipo: Veleno/Terra

• Altezza: 0,4 m

• Peso: 11,0 kg

• Abilità: Velenopunto/Assorbacqua

Cetitan

Un Cetitan ha bisogno di muscoli poderosi per sostenere il peso del suo corpo imponente, il quale gli permette di sferrare attacchi fisici potentissimi. Si aggira per le regioni più fredde protetto da uno spesso strato di grasso sottocutaneo.

• Categoria: Pokémon Balenotterra

• Tipo: Ghiaccio

• Altezza: 4,5 m

• Peso: 700,0 kg

• Abilità: Grassospesso/Spalaneve

Le nuove forme dei Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon sono delle motociclette

I giocatori incontreranno un Pokémon leggendario (Koraidon o Miraidon a seconda della versione del gioco) che li accompagnerà nel loro viaggio. Koraidon e Miraidon sono ancora avvolti nel mistero e si dice che il loro potere superi di gran lunga quello degli altri Pokémon. Sono in grado di cambiare forma in base alle necessità o al tipo di terreno su cui viaggiano.

• Foggia Scattante/Assetto Sprint: i giocatori potranno spostarsi in groppa a Koraidon Foggia Scattante o Miraidon Assetto Sprint per esplorare più facilmente e liberamente la regione di Paldea.

• Foggia Nautica/Assetto Nuoto: i giocatori potranno tuffarsi nei fiumi, nei laghi e negli oceani per avvicinarsi ai Pokémon che vi abitano e anche attraversare pericolose superfici acquatiche in groppa a Koraidon Foggia Nautica o Miraidon Assetto Nuoto.

• Foggia Librata/Assetto Planata: i giocatori potranno saltare da montagne, dirupi ed edifici altissimi e planare verso la loro destinazione.

Annunciati dei bonus per l'acquisto

Acquistando Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto entro una certa data, i giocatori riceveranno in regalo un Pikachu speciale.

Questo Pikachu ha due caratteristiche uniche:

• Conosce la mossa Volo, che normalmente non potrebbe imparare.

• È di teratipo Volante.

I giocatori potranno ottenerlo accedendo alla funzione Dono Segreto e selezionando l'opzione Tramite Internet nel gioco entro martedì 28 febbraio 2023.