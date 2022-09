Come funziona la stagione della Luce di Pokémon Go

Come le altre stagioni del 2022, sembra che anche quella della Luce continuerà a concentrarsi sulla regione di Alola. Dopo l'evento finale del Pokemon Go Fest 2022 pieno di Ultracreature e una curiosa storia che ruotava intorno alla scomparsa del Professor Willow, questa nuova stagione si concentrerà su un nuovo Misterioso Pokémon tornato insieme al Professore da un viaggio interdimensionale.

Si chiama Cosmog e darà all'intera stagione un tema galattico e cosmologico. Dal 1° settembre al 1° dicembre (la durata dell'intera stagione) sarà disponibile anche la ricerca speciale stagionale con nuovi capitoli si sbloccheranno nel corso della stagione. Il 18 settembre, il 15 ottobre, il 5 novembre e il 12 novembre, poi, vi aspettano i community day autunnali. Per quanto riguarda la Lega Lotte GO, anche lei farà il suo ritorno con la stagione 12. Sulla scia dei Campionati Mondiali Pokémon 2022, la stagione 12 offrirà competizioni come la Coppa Psico, la Coppa Meteo e la LU Coppa Halloween

Ecco tutti gli spawn selvatici della Stagione della Luce di Pokemon Go

Gli spawn dei Pokémon selvatici variano a seconda del tipo di terreno su cui ci si trova e della propria posizione nel mondo. I Pokemon contrassegnati con un * possono apparire in versione Shiny/Cromatica.

Città:

Jigglypuff*

Machop*

Magnemite*

Muk

Voltorb*

Umbreon

Litwick

Boschi:

Mareep*

Sunkern*

Yanma*

Espeon

Pineco*

Burmy*

Voltorb di Hisui

Montagne:

Sandslash

Clefairy*

Diglett*

Snorlax*

Sneasel*

Stantler*

Deino*

Spiaggia e acqua:

Seel*

Staryu*

Mantine*

Pelipper

Carvanha*

Wailmer*

Feebas*

Emisfero nord:

Scyther*

Dratini*

Chikorita*

Cyndaquil*

Totodile*

Teddiursa*

Shroomish*

Emisfero sud:

Paras*

Chansey*

Skitty*

Bagon*

Snivy*

Tepig*

Oshawott*

Cosa può nascere dalle uova nella stagione della Luce di Pokémon Go

Uova da 2 km:

Pichu*

Cleffa*

Munna*

Fomantis

Wimpod

Uova da 5 km:

Tyrogue*

Elekid*

Magby*

Miltank*

Uova da 10 km:

Tirtuga*

Archen*

Noibat

Rockruff*

Jangmo-o

Uova da sincroavventura (5 km):

Cranidos*

Shieldon*

Happiny*

Munchlax

Carrablast*

Shelmet*

Uova da sincroavventura (10 km):

Dratini*

Bagon*

Beldum*

Gible*

Riolu*

Goomy

Ecco i bonus che saranno attivi durante la Stagione della Luce di Pokemon Go:

-Danni aumentati per i Pokémon che partecipano ai raid da remoto

-Regali garantiti dai PokéStop

-Efficacia dell'incenso aumentata durante il movimento

-Fino a due Raid Pass gratuiti al giorno girando i dischi delle palestre

-Oggetti aggiuntivi dalle ricerche

-Polvere di stelle extra dai regali e dalle ricerche sul campo