Lnd ed esports: un connubio perfetto

Riparte l’avventura della Figc - Lega Nazionale Dilettanti nel mondo del gaming competitivo legato al calcio. Campi e stadi virtuali, ma emozioni più che reali. Migliaia di giocatori e giocatrici che joypad alla mano traineranno sul rettangolo verde in pixel blasone e colori di società calcistiche italiane professionistiche e dilettanti. Dopo la stagione conclusasi con il coinvolgimento di 3.600 player e la prima Gaming Week , si aprono ufficialmente le iscrizioni completamente gratuite per le tre principali competizioni della Lnd eSport – calcio virtuale 2022-2023. Verranno disputate completamente su Playstation 5 e su Fifa 23. Lo start per eSerieD , eCup , eFemminile è previsto per dicembre.

Come iscriversi

Il primo passaggio dovrà obbligatoriamente essere effettuato sul sito ufficiale indicando il nome della Società calcistica che verrà rappresentata, il numero di matricola della stessa (Figc – Lnd) ed il nome di un referente. A partire dal prossimo 3 novembre, tutti i team iscritti potranno anche procedere alla registrazione dei propri roster sulla piattaforma del partner VPL (Virtual Pro League). Basterà accedere all’area indicata per prendere parte alla quarta edizione della eSerieD.

Una coppa modello Fa Cup per la Lnd

Il “campionato d’Italia digitale” torna nella consueta modalità Pro Club 11 contro 11 ed è dedicato a tutte le squadre in formato digitale del campionato di Serie D. Per non perdere la possibilità di giocare la terza edizione della prestigiosa GTZ eCup, l’unica competizione Pro Club 11 contro 11 che mette di fronte team rappresentanti Club dalla serie A alla terza categoria sul modello della Fa Cup inglese, il form è presente qui. Grande spazio anche al gaming in rosa. La quarta edizionedell’eFemminile non cambia il format e si conferma nella modalità uno contro uno,aperta, come l’eCup, a tutti i club di calcio femminile senza distinzione di categoria. Per iscriversi basta seguire questo indirizzo.

Competizioni internazionali al maschile e al femminile

Tornano anche le competizioni internazionali Continental eCup ed Italy Women’s Cup. Nella Continental le prime tre classificate dell’eCup italiana, insieme ad una Rappresentativa degli Insuperabili Onlus, si contenderanno il trofeo con altri quattro squadre europee. Stessa storia per la Italy Women’s Cup, dove le prime quattro squadre italiane classificate al termine dell’eFemminile affronteranno altrettante compagini europee. Entrambe le competizioni avranno luogo durante la prossima Gaming Week, prevista per giugno 2023.

Una nuova avventura per la Lnd

L’offerta per gli appassionati di calcio virtuale, intanto, non finisce comunque qui. La Lnd eSport inaugurerà in questa stagione la prima edizione della Community eCup che metterà di fronte, a fine novembre, la vincitrice della eSerieD e dell’eCup e un'edizione sperimentale della LND Region’s eCup: la competizione di calcio virtuale dedicata alle rappresentative regionali provenienti dai campionati eSerieE. Teatro della kermesse sarà il Torneo delle Regioni di calcio a 11 che si svolgerà in Piemonte dal 20 al 27 aprile 2023.