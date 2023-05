Come funzionerà la modalità competitiva di Warzone 2.0

Sono passati tre anni dall'uscita di Warzone , il videogioco che ha cambiato per sempre la scena dei battle royale. In questi mesi, dopo il bilanciamento delle armi rotte e l'eliminazione dei cheater, la richiesta più insistente della fanbase è stata l'introduzione di una modalità competitiva . Ora, anche se in beta, questa verrà finalmente aggiunta il dieci maggio con l'uscita della Stagione 3 Reloaded .

Il punto cardine di ogni ecosistema competitivo è la scalata dei ranghi e il sistema di punti, statistiche e conteggi che determina il valore di una vittoria e di una sconfitta. I giochi che al momento possono vantare un sistema competitivo che la community considera giusto e bilanciato si contano sulle dita di una mano quindi Activision dovrà fare un gran lavoro per permettere al suo gioco di restare popolare e allettante anche dal punto di vista delle partite classificate. Ecco come gli sviluppatori hanno detto che funzionerà il sistema di valutazione delle vittorie e di assegnazione del grado: "Il vostro punteggio si baserà sulle prestazioni in partita", ha affermato Activision. “Ottenere assist ed eliminazioni e posizionarsi in alto nella classifica durante una partita farà aumentare il vostro SR. Entrare in una partita costerà una modesta quantità di SR e nella schermata di riepilogo alla fine potrete vedere nel dettaglio quanto avrete perso o guadagnato. I migliori al mondo verranno inseriti nella Top 250 Skill Division, così come in una classifica pubblica che tutti potranno vedere".

I ranghi disponibili saranno: Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante, Cremisi, Iridescente e Top 250. In questa parte finale il sistema di Warzone è simile a quello di Overwatch che in cima alla sua classifica competitiva ha la Top 500 in cui a ciascun giocatore è assegnato uno dei 500 slot ed è possibile competere ulteriormente per avanzare di posizione in posizione. La stagione tre Reloaded dell'universo di CoD, poi, includerà oltre alla modalità competitiva anche una nuova mappa sei contro sei per Modern Warfare 2, due nuove armi , una collaborazione con la star dell'NBA Kevin Durant, una nuova esperienza nella DMZ e un nuovo capitolo del raid.

"Per offrire un sistema di gioco competitivo ed equo", dicono gli sviluppatori, "la modalità avrà delle limitazioni iniziali al fine di raccogliere feedback e dati cruciali in vista del suo lancio completo nella Stagione 4" ha detto Activisione"

Detto questo, ecco i punti cardine dell'esperienza competitiva di Warzone 2.0:

- I giocatori devono essere almeno al livello 45 per poter accedere alle partite classificate.

- Dimensione party: terzetti

- Mappa: Al Mazrah

- Modalità di gioco: Battle royale

- Niente Vendita di armi

- Niente elicotteri pesanti

- Elementi di gioco limitati (ad es. niente cerchi multipli, modifiche alle meccaniche di rischieramento)

- Modifiche all'inventario delle stazioni di acquisto

- Niente sassi contro le altre persone nel gulag

- Sistema di classificazione simile a quello presente nel Multigiocatore Modern Warfare II

- Tutti i giocatori partono da Bronzo I vista la brevità della stagione

- I giocatori otterranno una valutazione abilità misurata in SR su cui hanno peso il piazzamento (ad es., 1°, 2°, 20°), le uccisioni, gli assist, le uccisioni totali della squadra.

I punti SR guadagnati con uccisioni, assist e uccisioni di squadra aumentano in base al numero di squadre rimaste

- Oltre 21 squadre rimaste: +5 SR per eliminazione/assist, +2 SR per eliminazione di un compagno di squadra

- 3-20 squadre rimaste: +7 SR per eliminazione/assist, +3 SR per eliminazione di un compagno di squadra

- 1-3 squadre rimaste: +15 SR per eliminazione/assist, +7 SR per eliminazione di un compagno di squadra

Come dicevamo ieri, all'inizio di ogni partita, dal totale SR di ogni giocatore viene detratta una parte come costo di ingresso. Più alta è la divisione abilità e il livello del giocatore, più sarà costoso partecipare.

Bronzo I-III: nessun costo di dispiegamento

Argento I: -10 SR

Argento II: -14 SR

Argento III: -18 SR

Oro I: -23 SR

Oro II: -28 SR

Oro III: -33 SR

Platino I: -39 SR

Platino II: -45 SR

Platino III: -51 SR

Diamante I: -58 SR

Diamante II: -65 SR

Diamante III: -72 SR

Cremisi I: -80 SR

Cremisi II: -90 SR

Cremisi III: -100 SR

Iridescente e Top 250: -110 SR + 10 SR ogni 250 SR oltre 10.000, fino a un costo di dispiegamento massimo di -210 SR

Al termine di ogni stagione, i giocatori vengono retrocessi al livello più basso della divisione precedente a quella in cui hanno concluso la stagione. Per esempio, un giocatore che alla fine della Stagione 3 Furiosa è in Oro III inizierà la Stagione 4 in Argento I, mentre chi conclude in Diamante II scenderà in Platino I. Tuttavia, la divisione più alta in cui i giocatori possono iniziare una nuova stagione è Diamante I, quindi chiunque sia in Cremisi, Iridescente o Top 250 si troverà in Diamante I all'inizio della stagione successiva.

Le ricompense per i piazzamenti nelle divisioni, per la progressione grado e per il completamento delle sfide stagionali di uccisioni e piazzamenti sono uniche e separate rispetto alla modalità classificata di Modern Warfare II: i giocatori salgono di grado guadagnando stelle. Si possono ottenere fino a tre stelle per partita:

Top 25: 1 stella

Top 10: 2 stelle

1° posto: 3 stelle

Le ricompense di grado includono una skin veicolo (grado 5), uno schermo arma tracciatore vittorie classificate (grado 30) e una skin operatore modalità classificata élite (grado 50). Oltre alle ricompense di grado, i giocatori possono ottenere ricompense uniche ogni stagione completando due sfide separate, per piazzamento ed eliminazioni. Le ricompense per la prima categoria includono un progetto arma Pro basato su un'arma molto popolare nella community durante la Stagione 3 e un portafortuna arma. Le ricompense per le eliminazioni, invece, comprendono una mimetica da usare con qualunque arma. Dalla Stagione 4 le ricompense verranno arricchite di molto, soprattutto per il piazzamento da Cremisi in su.