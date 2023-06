Diablo IV: Lilith abbattuta da Pow3r con il pad

Dopo diversi tentativi, ore di gioco e qualche notte più o meno insonne trascorsa in streaming, il nostro Pow3r nazionale è diventato il primo giocatore al mondo di Diablo IV a sconfiggere il boss finale, Lilith, con un pad in mano. Un traguardo che ha confermato lui stesso sui social al termine della splendida run che lo ha consacrato ancora una volta come una delle eccellenze italiane nel gaming.

La carriera di Pow3r

Per chi magari lo ha conosciuto solo come streamer, Giorgio “Pow3r” Calandrelli nasce in realtà come videogiocatore competitivo, come ha raccontato più volte anche nel suo libro “Io sono Pow3r”. Un giocatore competitivo nato proprio con il pad in mano su Call of Duty, uno dei suoi videogiochi preferiti di sempre nella sua gioventù che gli ha consentito di competere ai massimi livelli. Poi la transizione a Overwatch su Pc per, ancora una volta, competere seppur su un supporto differente, passando dal pad alla combinazione mouse e tastiera.

Il Pc e i Fnatic

Negli anni Pow3r è diventato nel frattempo uno streamer e un content creator sempre più affermato, arrivando a firmare un contratto con i Fnatic durante l’epopea di Fortnite. Tuttora è un giocatore e un content creator targato Fnatic, una delle più importanti e storiche organizzazioni esports a livello globale. Giorgio è persino tornato a giocare a Call of Duty recentemente, nella sua versione battle royale di Warzone, sempre su Pc. E adesso l’ultima incredibile impresa, nuovamente col pad.

Primo al mondo su Diablo

La notte tra il 18 e il 19 giugno Pow3r aveva raccontato su Twitter di essere stato vinto dalla stanchezza per continuare l’avventura su Diablo IV, promettendo di tornare il giorno successivo. Il 19 giugno Calandrelli è tornato in streaming, come anticipato, per “finire il lavoro”: questa volta Lilith non ha avuto scampo consentendo a Pow3r di diventare il primo giocatore al mondo a concludere l’arco narrativo del nuovo titolo Blizzard giocando con il pad ed entrando nella Top 8 assoluta globale.