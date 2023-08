Tutto quello che c'è da sapere sulla Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Moder Warfare 2

[caption id="attachment_22782" align="aligncenter" width="696"] CoD Warzone Stagione 5: tutto quello che c'è da sapere[/caption]

La storia: un nemico torna dalla tomba

Tutti credevamo che un certo traditore della Task Force 141 era rimasto ucciso nel suo carro armato nella base delle forze speciali ma a quanto pare Farah e Alex troveranno in questo improbabile alleato una fonte di informazioni preziosa su un nuovo gruppo di ultranazionalisti, i Konni. Il ritorno di Graves e della Shadow Company significa una cosa: la Task Force 141 è pronta a finire il lavoro. Questa intensa battaglia inizierà il 4 agosto con un cessate il fuoco tra le due fazioni fissato per il 16 agosto. Prima di allora, entrambe le parti vogliono che voi vi uniate a loro. Non importa da che parte starete, la sfida principale da completare è la stessa: ottieni 50 uccisioni di operatori avversari.

Per scegliere la fazione a cui desiderate unirvi vi basterà alla scheda Eventi del menu di gioco. A questo punto dovrete completare la sfida e altre prove specifiche di ciascuna fazione per ottenere tutte le ricompense dell'evento. Le attività dei mercenari, poi, sono incoraggiate: sentitevi liberi di unirvi alla Task Force 141 o alla Shadow Company tutte le volte che volete, guadagnando alcune o tutte le uccisioni per la fazione che avete scelto, finché non completerete l'evento per entrambe le parti. Una volta completata la sfida principale, otterrete un biglietto da visita e un emblema ma non è tutto. Ecco le un po' di altre sfide disponibili, ciascuna sono correlata alle tattiche operative preferite di ciascuna fazione. Alla Task Force 141 piace avvicinarsi con le mosse finali e le armi da mischia, oppure usando tutto il necessario per sfruttare il lungo raggio con i fucili da battaglia. La Shadow Company, invece, preferisce la furtività con le eliminazione con le SMG alle spalle, oppure usando l' equipaggiamento letale.

Il completamento delle sfide per entrambe le fazioni premia con oggetti come salti di livello, skin per veicoli e progetti di armi. In più, durante questo evento verranno monitorate tutte le eliminazioni degli operatori della comunità mentre il combattimento tra la Task Force 141 e la Shadow Company continua. Solo gli operatori d'élite che completano tutte e cinque le sfide di una fazione avranno diritto alle seguenti ricompense: la fazione (Task Force 141 o Shadow Company) che vince questo evento ottenendo il maggior numero di eliminazioni sbloccherà un'altra ricompensa. Si tratta di una skin operatore gratuita (una per Soap o una per Horangi, a seconda di chi vince), oltre a una mimetica arma universale e un gettone PE del Battle Pass di un'ora.

Le nuove mappe in arrivo su Modern Warfare 2

Da un classico temprato dalla battaglia alle nuove aggiunte, la rotazione delle mappe di Modern Warfare II sta per espandersi a più di tre dozzine di location tra le modalità Core e Gunfight. Con la Stagione 5, infatti tornerà da Moder Warfare 2 la storica mappa Strike tornerà al suo pieno splendore, grazie agli ultimi aggiornamenti del motore grafico di Infinity Ward. Questa versione di Strike è esattamente come i veterani se la ricordano, anche se con alcuni piccoli aggiustamenti per adattarla a Modern Warfare II. La nuova mappa principale si chiamerà Punta Mar e sarà ambientata in un'attrazione turistica recentemente evacuata a Las Almas, un tempo una vivace città su una collina che domina una bellissima spiaggia sudamericana. Per la modalità Gunfight (e le altre a basso numero di giocatori) sono in arrivo Lounge e Canal. La prima è ambientata in un club eslusivo con corridoi stretti e una grande area centrale mentre la seconda si trova vicino a Vondel e ha come sfondo una birreria. A metà stagione, poi, arriverà una nuova mappa principale ambientata in una struttura di ricerca che i fan di Warzone troveranno familiare.

Le nuove modalità della Stagione 5 per MW2

Aspettatevi tre nuove modalità per Modern Warfare II che arriveranno tra i lancio e la metà della Stagione 05, insieme a una serie di varianti di Gunfight e Faceoff con ancora più operatori per coloro che cercano il massimo delle esperienze ad alta densità. Havoc è una nuovissima modalità Core del Multiplayer ispirata al classico gameplay degli sparatutto arena, ulteriormente migliorata con l'inserimento di una selezione casuale di modificatori per aumentare il caos. Infinity Ward l'ha progettata come una modalità "roguelike", in cui ogni volta che si gioca a una partita, si ricevono modificatori di potenziamento diversi che cambiano il gameplay in modi nuovi e interessanti. I giocatori iniziano con un solo modificatore all'inizio di una partita. Una volta che una delle due squadre raggiunge un multiplo di 12 uccisioni – 12, 24, 36, 48 e 60 – il gioco aggiunge un nuovo modificatore alla partita per entrambe le squadre, da un pool di 14 modificatori disponibili. Eccone alcuni esempi:

Ammo Feeder: ricarica automaticamente un'arma (dalle munizioni di scorta) dopo un'eliminazione.

Boots of the Ground: gravità lunare. Riguarda solo l'altezza dei salti dei giocatori, non l'equipaggiamento lanciato o la balistica.

Flameshot: solo balestre e molotov. Tutti gli equipaggiamenti cambiano immediatamente all'attivazione del modificatore.

Hero Landing: atterrare dopo una grande caduta provoca un'esplosione simile a una granata a frammentazione intorno a voi.

Perspective Shift: tutti passano a una visuale in terza persona.

Per non farci mancare nulla, poi, arriverà anche Cattura la bandiera su larga scala, una modalità per squadre da 20 giocatori sulle mappe più grandi del gioco. In più arrivano tre nuove varianti di Gunfight: Custom, con loadout fatti dai preferiti di un giocatore, Sniper, che si spiega da sola e Armored ovvero con un po' di protezione extra.

Tutte le novità in arrivo su Warzone con la Stagione 5

Proprio come la Champion's Quest di Al Mazrah, a partire dalla Stagione 5 una squadra che sta vincendo una serie di vittorie (cinque di fila nelle partite Mini Battle Royale) avrà l'opportunità di affrontare la Champion's Quest di Vondel. La missione di Vondel sarà simile a quella di Al Mazrah in quanto costruirete l'M.G.B. ma ci sono un paio di differenze fondamentali. Innanzitutto, tutti gli elementi devono essere mantenuti e mai lasciati cadere (un prerequisito che ora si applica anche a qualsiasi Champion's Quest del gioco). Questo significa che un elemento non può essere lasciato cadere nell'acqua e recuperato più tardi. Se un elemento viene lasciato cadere, deve essere recuperato per continuare la ricerca. In secondo luogo, ci sono tre elementi nuovi di zecca - o composti elementali - da trovare come parte di questa ricerca:

Gallium: Avere il Gallium rivela tutti i membri della squadra nelle vicinanze che lo hanno tenuto in precedenza.

Deuterio: affatica qualsiasi operatore, il che include farlo tossire se prova a scattare.

Neptunium: periodicamente fulmina tutti gli operatori e i veicoli nelle vicinanze con effetti simili allo Shock Stick.

A livello di veicoli sono in arrivo il MRAP (Mine Resisten Ambush Protected), un grosso camion corazzato e la moto da cross.

A tutti i curiosi sulle novità inerenti al capitolo di CoD in uscita nel 2023 basterà entrare all'interno di Warzone per provare la presentazione mondiale di Call of Duty 2023 in un evento a tempo limitato. Vi unirete ai ranghi della Shadow Company per affrontare le forze di Konni e mettere al sicuro delle armi chimiche prima che sia troppo tardi. Non abbiamo ancora una data precisa al riguardo ma appena ci saranno novità ve le comunicheremo.

Le nuove armi in arrivo su Call of Duty con la Stagione 5

Con la Stagione 5 arrivano ben 6 nuove armi nel mondo di Call of Duty, 2 al lancio e 4 durante la stagione. L'FR Avancer è un fucile bullpup a fuoco rapido ottimo sulle medie distanze e in grado di neutralizzare rapidamente i bersagli entro poche decine di metri. Gli operatori più stagionati sapranno come padroneggiare il suo del rinculo e domarne l'elevata cadenza di fuoco. Potrebbe volerci una visita all'armaiolo (aspettatevi una nostra guida al suo miglior loadout) ma qualunque cosa accada, è una solida aggiunta al Battle Pass gratuita per tutti coloro che raggiungeranno il suo settore del Battle Pass.

Il Carrack .300 è un nuovo fucile da cecchino bullpup semiautomatico che presenta una velocità di fuoco eccezionalmente elevata e un design unico per una migliore maneggevolezza e stabilità durante gli spostamenti. Creato per l'operatore che si crede un vero tiratore scelto, Il Carrack .300 è gratuito per tutti nella Stagione 05 attraverso il Battle Pass. Durante la stagione, poi, arriveranno l'M13C (la controparte dell'M13B), una nuova SMG, una nuova arma da fianco e una nuova arma corpo a corpo.

CoD Celebra l'Hip-Hop con Nicki Minaj e il ritorno di Snoop Dogg

Per celebrare i 50 anni dell'hip hop, Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone avranno contenuti gratuiti e pacchetti speciali disponibili per tutta la Stagione 05. Come parte della celebrazione di Call of Duty, tutti riceveranno tracce di guerra hip hop gratuite effettuando l'accesso tra il 7 agosto e il 16 agosto. Collegandovi semplicemente online in Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone in quattro giorni separati all'interno di quel periodo di tempo - un compito facile per coloro che giocano tutti i giorni o anche solo nei fine settimana - riceverete anche un regalo gratuito. I primi tre giorni assegneranno rispettivamente una War Track degli anni '80 (Foundation), '90 (Golden Era) o 2000 (Life After Y2K). Il quarto giorno dopo aver effettuato l'accesso, riceverete uno speciale Progetto arma che può essere utilizzato in qualsiasi modalità online.

Inoltre, altri tre Operatori arriveranno durante la Stagione 05 per celebrare oltre cinquant'anni di cultura hip hop: Snoop Dogg, Nicki Minaj e 21 Savage saranno acquistabili nello shop di gioco insieme ai bundle relativi ad altri 6 operatori che usciranno questa stagione: Oz, Graves (ottenibile nel Battle Pass), Arthur, Mila, Velikan e Mace.

-di Riccardo Lichene