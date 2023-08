La Forma Ultima: Destiny 2 si rinnova completamente con nuove super e nemici

Oggi, durante l'evento di presentazione annuale di Destiny 2, Bungie ha aperto le prenotazioni e svelato i dettagli della prossima espansione di Destiny 2: La Forma Ultima , la cui uscita è prevista per il 27 febbraio 2024. Nel corso dell'evento, lo studio ha presentato i nuovi pilastri della narrazione e del gameplay che sosterranno l'ultima espansione della saga della Luce e dell'Oscurità" di Destiny 2, nonché le funzionalità più importanti previste per il prossimo futuro. Nell'evento di presentazione, Bungie ha inoltre annunciato una svolta nell'attuale sistema di introduzione dei nuovi contenuti stagionali: saranno gli episodi a raccontare le conseguenze de La Forma Ultima e a impostare il futuro di Destiny 2 in termini di narrazione e contenuti. Il primo episodio, Echi, inizierà poco dopo il lancio di Destiny 2: La Forma Ultima, ovvero a marzo 2024. Oltre a tutto questo lo studio ha lanciato la nuova stagione di Destiny 2, la Stagione delle Arti Magiche. I guardiani dovranno fare affidamento su un'alleata di vecchia data, Eris Morn, e sfruttare l'oscura magia dell'alveare per poter seguire il Testimone all'interno del Viaggiatore.

Cosa aspettarci da Destiny 2: La Forma Ultima

In Destiny 2: La Forma Ultima, i guardiani affronteranno la minaccia della distruzione totale rappresentata dal nemico più pericoloso di sempre – il Testimone – insieme agli immancabili membri dell'Avanguardia Ikora Rey, il Comandante Zavala e Cayde-6, misteriosamente risorto. I giocatori intraprenderanno un pericoloso viaggio di ricordo e scoperta nel cuore del Viaggiatore, raduneranno l'Avanguardia e porranno fine alla guerra tra Luce e Oscurità. La storia di questo scontro finale sarà raccontata attraverso la campagna de La Forma Ultima e la nuova incursione in arrivo a marzo 2024. Il lancio dell'incursione darà anche il via alla gara al primato mondiale. Tante squadre da ogni angolo del mondo si affronteranno finché sei giocatori di una stessa squadra non avranno completato la nuova incursione.

Durante la campagna de La Forma Ultima, i guardiani esploreranno una nuova e misteriosa destinazione: il Pallido Cuore, situato all'interno del Viaggiatore. Plasmato dal Testimone ma marcato dalla storia e dalle azioni dei guardiani, il Pallido Cuore offrirà dei preziosi richiami al passato della saga di Luce e Oscurità, riproponendo per esempio la vecchia Torre di Destiny. Il Pallido Cuore è la prima destinazione di Destiny che si svilupperà seguendo un'evoluzione lineare. Oltre alla nuova campagna, alla nuova destinazione e all'incontro di personaggi emblematici che si riuniranno per sventare la minaccia rappresentata dal Testimone, l'espansione La Forma Ultima consoliderà le capacità offensive dei giocatori grazie all'introduzione di tre nuove super abilità e nature (da vuoto per i titani, solari per gli stregoni e ad arco per i cacciatori), tutte pensate per incentivare il lavoro di squadra. Per di più, l'arsenale di Destiny 2 renderà i guardiani ancora più imponenti grazie all'aggiunta di una nuova sottocategoria di armi (pistole da supporto che sparano piccoli razzi) e di un nuovo fucile automatico con telaio da supporto in grado di infliggere danni mentre si curano gli alleati. Infine, saranno riproposte le armi più popolari del vecchio Destiny, insieme a un nuovo fucile a fusione esotico e altro ancora. I guardiani si avvarranno di questi strumenti per contrastare un nuovo tipo di nemico, i soggiogatori, capaci di usare i poteri della stasi e della telascura contro i guardiani; questa unità rappresenterà un ulteriore elemento di controllo del campo di battaglia da parte del nemico.

Gli sviluppatori di Destiny 2 hanno inoltre illustrato alcune delle novità in arrivo nel corso del prossimo anno: un sistema di Potere migliorato, che consentirà ai giocatori di diverso livello di Potere di giocare insieme alle attività; la funzione di ricerca squadra LFG (prevista per novembre 2023), pensata per aiutare i guardiani a trovare compagni di gioco; gli aggiornamenti al PvP, tra cui una mappa a tema vex (Molteplicità), una nuova modalità di gioco basata sulle reliquie e il nuovo modificatore Scacco.

All'inizio della Presentazione, è stato osservato un momento di silenzio in onore di Lance Reddick, venuto a mancare a marzo. Reddick, con la sua magistrale interpretazione di Zavala nella versione inglese del gioco, ha reso il Comandante uno dei personaggi più ammirati di Destiny. A inizio mese Bungie ha annunciato che sarà Keith David, attore molto conosciuto nel mondo del cinema e della televisione, a vestire prossimamente i panni di Zavala, garantendo così la continuità del personaggio ne La Forma Ultima. Per di più, a maggio è stato reso noto che l'attore Nathan Fillion tornerà in scena nel franchise di Destiny per via della ricomparsa di Cayde-6, l'Avanguardia dei cacciatori.

Come funzionano gli episodi, le nuove stagioni di Destiny 2

Durante la Presentazione, Bungie ha illustrato il nuovo modello di contenuti di Destiny 2 basato sugli episodi che sarà adottato a partire da marzo 2024, cioè poco dopo il lancio de La Forma Ultima. Gli episodi, che sostituiranno il sistema attualmente in uso per i contenuti stagionali, rappresentano un nuovo approccio narrativo. Nel corso del 2024 saranno presentati tre episodi – in ordine: Echi, Redivivo ed Eresia; il primo sarà lanciato a marzo. Ogni episodio funzionerà come una storia indipendente suddivisa in tre atti, nella quale i giocatori vivranno le ricadute degli eventi legati alla fine della saga di Luce e Oscurità; ma permetterà anche di introdurre contenuti e ricompense con maggiore frequenza rispetto a quanto fatto finora con le stagioni di Destiny 2.

Destiny 2: La Forma Ultima sarà disponibile in tre diverse edizioni, tutte prenotabili già da ora.

Edizione Standard

L'Edizione Standard di Destiny 2: La Forma Ultima include la nuova campagna con modalità leggendaria, la nuova incursione e il primo episodio, Echi. Gli articoli sbloccati automaticamente con la prenotazione sono un involucro di Spettro esotico e un emblema.

Edizione Destiny 2: La Forma Ultima + Pass annuale

L'Edizione Destiny 2: La Forma Ultima + Pass annuale include tutti contenuti della standard più gli altri due echi, Redivivo ed Eresia, il fucile a fusione esotico Tassellazione con catalizzatore e decoro, la Chiave delle segrete de La Forma Ultima (due segrete), un astore esotico e le scorte segrete (una per episodio) contenenti

3 leghe ascendenti

4 frammenti ascendenti

1 messaggio esotico

7 moduli di potenziamento

1 articolo esotico (ipernave, involucro di Spettro o astore)

Prenotando l'edizione con il pass annuale da accesso immediato al fucile a fusione esotico Tassellazione, a un'emote esotica, all' involucro dello Spettro esotico e a un emblema.

Destiny 2: La Forma Ultima - Collector's Edition

La Collector's Edition di Destiny 2: La Forma Ultima include tutti i contenuti di Destiny 2: La Forma Ultima + Pass annuale e una riproduzione della vecchia Torre di Destiny, con luci al LED ed effetti sonori, statuette deinmentori dell'Avanguardia, una toppa, un dossier di missione dell'Avanguardia, un libro autografo, un codice per un emblema esclusivo di Destiny 2 e la versione digitale della colonna sonora originale di Destiny 2: La Forma Ultima

É appena uscita la Stagione delle Arti Magiche: ecco cosa succede

Ora ha inizio anche la nuovissima stagione di Destiny 2, la Stagione delle Arti Magiche. Nella Stagione delle Arti Magiche, i guardiani continuano a cercare di raggiungere il Testimone, ritrovandosi faccia a faccia con alleati e nemici di vecchia data. Immaru, lo spettro di Savathûn, propone un accordo con il quale chiede di riportare in vita la Megera Regina e di aiutarla a sconfiggere sua sorella Xivu Arath. In cambio, Savathûn svelerà il segreto che consentirà di attraversare il portale del Viaggiatore e quindi di arrivare al luogo in cui il Testimone si prepara ad attuare La Forma Ultima. I guardiani dovranno padroneggiare le oscure arti magiche dell'alveare per supportare Eris Morn, che si trasformerà in divinità dell'alveare per affrontare nientemeno che la Dea della Guerra. Durante la Stagione delle Arti Magiche, l'utilizzo del nuovo sistema di progressione del Mazzo dei Sussurri sarà fondamentale e consentirà ai giocatori di personalizzare dotazioni e abilità in maniera nuova. Completando le attività stagionali, i guardiani potranno ottenere carte con cui creare un mazzo personalizzato di potenziamenti e caratteristiche da sfruttare in determinate attività. Le squadre avranno quindi la possibilità di ideare delle strategie di gioco a partire dalle carte a propria disposizione, aumentando le probabilità di successo delle partite.

Altri miglioramenti in arrivo in Destiny 2

Oltre alle nuove avventure della Stagione delle Arti Magiche, il team di sviluppo di Destiny 2 ha proposto degli aggiornamenti generali al titolo, pensati per migliorare l'esperienza di gioco di tutti i guardiani. Tra questi troviamo le attività di riflessione cronologica. Si tratta di brevi missioni – accessibili dal menu Cronologia del navigatore – che fungeranno da introduzione narrativa e da riassunto degli eventi principali della storia di Destiny 2; lo scopo è quello di aiutare i nuovi guardiani a mettersi al passo con quanto accade attualmente in gioco, permettendo al contempo ai veterani di rivivere vecchi ricordi. Con la Stagione delle Arti Magiche saranno rese disponibili tre missioni di riflessione cronologica: lo scontro finale tra Cayde-6 e gli infami avvenuto in Destiny 2: I Rinnegati; gli inizi della stasi di Destiny 2: Oltre la Luce; l'arrivo dell'alveare lucente di Destiny 2: La Regina dei Sussurri. Le missioni sono disponibili per tutti i giocatori senza ulteriori costi aggiuntivi.

Torna il raid di Destiny 1 La fine di Crota

La Stagione delle Arti Magiche ripescherà dal passato di Destiny l'incursione "La fine di Crota". Ne "La fine di Crota", attività proposta nel 2014 poco dopo il lancio di Destiny, i guardiani attraversano l'impervio paesaggio lunare per raggiungere la Bocca dell'Inferno e sconfiggere una volta per tutte il figlio di Oryx. Il lancio de "La fine di Crota" è previsto per il 1° settembre. Bungie festeggerà il ritorno dell'incursione proponendo una gara al primato mondiale nella quale verranno premiati i giocatori che per primi completeranno la nuova versione dell'attività. Le squadre di tutto il mondo avranno 48 ore per completare l'incursione in modalità Contesa, poi in modalità Sfida e guadagnare il trionfo "Scherma superiore". La prima squadra a superare tutti gli scontri, ad aprire il forziere finale e a tornare in orbita (dopo aver completato l'attività in modalità Contesa), sarà dichiarata primatista mondiale e vedrà la sua vittoria suggellata grazie alle cinture del primato mondiale de "La fine di Crota". La Stagione delle Arti Magiche inizia ora e termina il 28 novembre.

Weekend di prova de La Regina dei Sussurri

Chi non avesse ancora avuto modo di giocare all'espansione Destiny 2: La Regina dei Sussurri potrà farlo gratuitamente dal 24 al 27 agosto, durante il weekend di prova di Destiny 2: La Regina dei Sussurri. In questa nuova campagna, i guardiani esplorano il tronomondo di Savathûn scontrandosi con le creature dell'alveare lucente, in grado di brandire la Luce. L'espansione offre inoltre la possibilità di affrontare la campagna a un livello di difficoltà superiore, ovvero in modalità leggendaria, per cimentarsi in sfide più ardue e guadagnare altre ricompense. Infine, l'espansione La Regina dei Sussurri sarà in offerta dal 22 agosto al 5 settembre e disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus e PlayStation Plus Extra a partire dal 15 agosto.

-di Riccardo Lichene