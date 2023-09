Serie A: ecco i giocatori più forti di FC 24 Ultimate Team

I migliori giocatori della Serie A in FC 24 Ultimate Team

Osimhen - 88

Maignan - 87

Martínez - 87

Barella - 86

Rafael Leão - 86

Dybala - 86

Kvaratskhelia - 86

Szcz?sny - 86

Bastoni - 85

Berardi - 85

C?alhanog?lu - 85

Di Lorenzo - 85

Hernández - 85

Immobile - 85

Bennacer - 84

Chiesa - 84

Lobotka - 84

Lukaku - 84

Rabiot - 84

Luis Alberto - 84

Bremer - 84

Smalling - 84

Sommer - 84

Tomori - 84

Acerbi - 83

Le prime posizioni sono dominate da Inter, Milan e Napoli con la Juventus che fa la sua prima apparizione solo all'ottavo posto con Szcz?sny. In top 8 stupiscono i nomi di Dybala e Berardi mentre in top 16, quasi tutti con una valutazione complessiva di 84, sono degni di nota Bremer, Chiesa e Rabiot. L'Italia è ben posizionata a livello europeo e globale ma le mancano le sue stelle. Non c'è nemmeno un 90 tra i nostri giocatori con Osimhen, il nostro miglior player, che si ferma a 88. Siamo certi, però, che la eSerie A di quest'anno saprà comunque emozionare i fan dei club partner di EA SPORTS FC 24.

EA SPORTS FC 24 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile a livello globale per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 29 settembre 2023. I preordini sono ora disponibili per FC 24 e i fan possono preordinare la Ultimate Edition dal 22 settembre 2023. Presto potremo provare il gioco completo e raccontarvi tutte le sue novità e innovazioni nel dettaglio. Nel frattempo continuate a seguirci per tutte le novità del simulatore calcistico più popolare al mondo.