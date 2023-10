Ufficiale: i francesi Karmine Corp entrano in LEC

Da quando il campionato francese Lfl è diventato il più seguito tra le nazioni europee, i Karmine Corp ne sono stati assoluti protagonisti. Arrivati nel 2021 nella prima divisione dopo un anno nella serie cadetta, i Karmine Corp nascono dall’idea di due degli youtuber e content creator più seguiti in Francia che hanno iniziato a costruire la propria organizzazione esports con un unico obiettivo in mente: vincere. In realtà più che le vittorie in Francia, “appena” due titoli in tre anni, a scrivere la storia dei record per i KC è stato l’Emea Masters.

Le vittorie in Europa

L’organizzazione francese non è stata solo la prima squadra a vincere per due volte quella che viene considerata la Champions di League of Legends, ma è arrivata addirittura prima a tre consecutive per poi conquistare la quarta vittoria nell’arco di sei split poche settimane fa a Montpellier, nella prima finale europea da loro giocata dal vivo. Alle vittorie e ai record si aggiunge una presenza mediatica che nessuno nelle Regional League può vantarsi di avere e solo poche organizzazioni dell’LEC possono invece fare. Gli “ultras” dei Karmine Corp sono ormai riconoscibili ovunque e seguono costantemente la propria squadra.

Nessuna vera sorpresa

Se ci fosse ancora stato bisogno di acquistare maggior attenzione mediatica, a fine 2021 i Karmine Corp avevano anche ottenuto l’arrivo di Martin “Rekkles” Larsson, uno dei giocatori più iconici nella storia di League of Legends. Con queste premesse l’approdo in LEC era praticamente solo una questione di tempo ormai. Già a metà settembre lo stesso Kameto aveva anticipato il possibile ingresso, affermando di essere “vicini a entrare in LEC”. In realtà i Karmine Corp erano stato vicinissimi anche un anno fa, quando riuscirono a trovare un accordo di massima con l’organizzazione degli Astralis. In quel caso la trattativa si arenò sulla formalizzazione dei dettagli: in particolare gli Astralis erano intenzionati a vendere l’intera quota di proprietà dello slot a un prezzo tra i 40 e i 50 milioni, ritenuto infine eccessivo dai KC.

L'accordo finale

Quest’anno invece gli Astralis hanno ammorbidito le proprie posizioni, acconsentendo a un accordo differente e più in linea con le richieste degli stessi Karmine Corp. Secondo quanto riportato dal Nasdaq, lo slot degli Astralis ha quest’anno un valore vicino ai 28 milioni $. Per Alejandro Gomis, reporter spagnolo, i Karmine Corp avrebbero acquistato il 66% della proprietà dello slot, sborsando una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Una cifra decisamente inferiore rispetto a un anno fa ma che permette a Kameto di poter realizzare il suo sogno. Nel 2024, inoltre, per i fan e i tifosi della squadra francese arriverà anche la propria arena, come già anticipato durante la KCX, evento celebrativo dei risultati dell’intera stagione competitiva.