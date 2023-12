Ecco i campioni mondiali di PUBG Mobile per il 2023

Gli IHC Esports hanno vinto il PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2023, assicurandosi il titolo di miglior team di PUBG Mobile al mondo. I fan sono accorsi all'Ülker Sports and Event Hall di Istanbul, in Turchia, per assistere al gioiello della corona degli esports di PUBG Mobile in cui le sedici migliori squadre del mondo si sono sfidate in diciotto partite per dimostrare chi era il migliore. Gli IHC Esports hanno messo in piedi un vero e proprio spettacolo che li ha visti risalire dal sesto posto del primo giorno al primo posto solo nella partita finale, conquistando la corona e 450mila dollari del montepremi totale di 3 milioni. L’evento segna la fine del calendario degli esports di PUBG Mobile 2023, anche se i fan non dovranno aspettare molto prima che l’azione ricominci.

Gli ultimi tre giorni hanno regalato ai fan di PUBG Mobile azione ad alto rischio, battaglie tattiche di livello mondiale e incredibili storie di rivalsa. Il primo giorno del torneo ha visto Stalwart Esports e Alpha7 prendere il comando, con i campioni in carica e gli eroi del pubblico di casa S2G subito dietro al terzo posto. Tuttavia, nulla è certo in PUBG Mobile e il secondo giorno ha visto gli S2G scendere all'ottavo posto mentre gli Alpha7 hanno preso il comando. Nella stessa giornata, poi, gli Stalwart Esports sono scesi al quarto posto, mentre D'Xavier e IHC Esports si sono dati battaglia per il secondo e il terzo posto.

Tutte le squadre sono arrivate alla terza giornata con tutto in gioco, dato che solo 21 punti separavano il primo dal quarto posto. Alpha7 ha preso il via con estrema concentrazione, lottando per mantenere il primo posto. Tuttavia, gli sforzi costanti e le prodezze sia di Stalwart Esports che di IHC Esports hanno lentamente ridotto il loro vantaggio.

In vista della partita finale, solo sei punti separavano il primo e il terzo posto. Un'uscita anticipata degli Alpha7 gli ha assicurato il terzo posto, la stessa posizione in cui hanno concluso al PMGC 2022. Mentre il cerchio si chiudeva, un solo punto separava Stalwart Esports e IHC: solo l'ultima squadra rimasta in piedi avrebbe conquistato la corona. Alla fine, è stata la strategia aggressiva degli IHC a dare i suoi frutti, poiché hanno mantenuto la calma, sono sopravvissuti all'assalto dei rivali e si sono assicurati i punti necessari per conquistare la corona.

Nei premi individuali per i giocatori delle PMGC Grand Finals 2023, undici giocatori sono stati ricompensati in tre categorie: maggior numero di eliminazioni (Gunslinger), maestria delle granate (Grenade Master) e numero di salvataggi medi (Field Medic). Per la categoria Gunslinger, Zyol degli IHC è stato insignito del premio di massimo livello, seguito da TOP degli STE, LeVis degli D'Xavier e DOK degli 4MV rispettivamente al 2°, 3° e 4° posto. Il primo premio Grenade Master è andato a MELA dei FaZe, con Alex degli IHC al 2° posto, ParaJin degli D'Xavier al 3° e OLIYO dei Yoodo Alliance al 4°. Infine, ParaJin dei D’Xavier è stato nominato miglior medico da campo, seguito da REVO degli Alpha7, B4RON degli 4MV e NIRZED degli STE.

Zyol degli IHC, poi, è stato premiato con il titolo di MVP per la sua ottima prestazione durante tutto il torneo.

Sulla vittoria guadagnata con fatica dagli IHC, Baatarkhuu "Bart4k" Batbold ha detto: "Prima di tutto, siamo così felici di aver conquistato questo traguardo, ne abbiamo passate tante nel corso degli anni, ce ne sono stati tanti di tempi morti così come di bei momenti. Ma ora finalmente ci ergiamo come campioni. Sono così orgoglioso della mia squadra in questo momento, per tutto quello che abbiamo realizzato. E a tutti i fan che sono rimasti con noi, anche nei momenti più bui, voglio dire che siamo così felici di avervi”.

Il PUBG Mobile Global Championship 2023 ha visto anche James Yang, senior director degli esports globali di PUBG Mobile, salire sul palco per fornire alcuni importanti aggiornamenti su ciò che i fan possono aspettarsi nel 2024. In primo luogo, la PUBG Mobile Super League (PMSL) si sta espandendo a quattro regioni, crescendo dal solo Sud-Est asiatico al sistema globale per le competizioni professionali regionali. Per quelle squadre che si dimostrano ai vertici della loro lega, ai due eventi di punta esistenti, il PMGC e il nuovo e migliorato torneo di mezza stagione, si aggiungerà un terzo evento globale, il PUBG Mobile Global Open, che si svolgerà in Brasile tra marzo e Aprile. Infine, è stato annunciato che il PMGC 2024 si svolgerà per la prima volta nel Regno Unito.

Rick Li, produttore di PUBG Mobile, ha anche rivelato alcuni piani per il gioco che i fan potranno aspettarsi nel 2024. Nell'aggiornamento alla versione 3.0, in arrivo a gennaio 2024, Li ha rivelato che i giocatori potranno giocare nei panni di guerrieri futuristici e combattere battaglie con una nuova potente attrezzatura. Nel corso dell'anno, ulteriori variazioni delle mappe classiche, nuovi livelli e strutture, nonché ottimizzazioni per i controlli dei veicoli, la connettività e le prestazioni sono in arrivo per i fan del battle royale di tutto il mondo.

-di Riccardo Lichene