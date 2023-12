Ecco come provare Tekken 8 gratis prima dell'uscita

Tekken 8 sarà il fenomeno del 2024 nel mondo dei picchiaduro e già dalle nostre prime impressioni possiamo dire con certezza che quello in arrivo il 26 gennaio sarà un videogioco che entrerà nella storia, come ha fatto Street Fighter 6 lo scorso giugno. Se anche voi volete provarlo nelle sue molte modalità che vi abbiamo raccontato qui, nella nostra prova in anteprima, la demo di Tekken 8 è già disponibile per PlayStation 5 (direttamente sul Playstation Store) e arriverà anche su Xbox Series X|S (la trovate nell'Xbox Store) e Pc (tramite Steam) il 21 dicembre. La demo vi consente di provare direttamente alcune modalità prima del lancio del gioco ma ricordate, i dati salvati di questa demo non saranno trasferiti al gioco finale.