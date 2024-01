Overwatch 2: gli esports sono pronti a rinascere con un circuito open gestito da ESL e Faceit

L'OWCS offre un circuito esportivo aperto, sempre attivo e globale, che segna un nuovo capitolo storico per lo sparatutto in prima persona targato Blizzard. Il circuito competitivo internazionale è ora aperto ai giocatori di tutto il Nord America; l'Europa/Medio Oriente/Nord Africa (EMEA); e l'Asia.

Oltre a stabilire EFG come principale operatore dell'OWCS, l'accordo consente a Blizzard Entertainment di sfruttare l'intera gamma di proprietà di EFG per creare una comunità competitiva aperta, inclusiva e sostenibile.

"Una fiorente scena di esports è importante per un gioco competitivo come Overwatch 2, e siamo molto entusiasti di entrare in questa nuova era per il franchise con EFG", ha affermato Jared Neuss, produttore esecutivo di Overwatch 2.

"La OWCS introduce una nuova era per gli eSport di Overwatch onorando le tradizioni e la passione costruite dalla scena competitiva di Overwatch", ha affermato Craig Levine, Co-CEO del gruppo ESL FACEIT. "Insieme a Blizzard Entertainment, EFG è ben posizionata per creare un'esperienza davvero globale sulla piattaforma Faceit e nei festival DreamHack."

Il futuro degli esports di Overwatch 2

EFG gestirà la Overwatch Champions Series in EMEA e Nord America. Un circuito OWCS asiatico opererà sotto WDG, uno dei principali organizzatori di tornei di esports con sede in Corea.

Ogni regione avrà il proprio set di qualificazioni e tornei aperti, che culmineranno con due eventi internazionali dal vivo per riunire giocatori e fan da tutto il mondo. Maggiori dettagli sui processi di qualificazione sono disponibili sul sito ufficiale.

Eventi Pinnacle dal vivo ai festival DreamHack

L'OWCS ospiterà due grandi tornei nel 2024 ospitati presso i festival DreamHack di EFG. Innanzitutto, otto delle migliori squadre del mondo si recheranno a Dallas dal 31 maggio al 2 giugno per il DreamHack Dallas Major, un torneo a doppia eliminazione con otto delle migliori squadre del mondo.

Più avanti nel corso dell'anno, le squadre di tutte e tre le regioni si riuniranno per le finali mondiali al DreamHack Stockholm dal 22 al 24 novembre in Svezia per la prima competizione live Tier 1 Overwatch in Europa in più di cinque anni. Otto squadre si sfideranno per il primo titolo di campione della OWCS.

Faceit gestisce l'infrastruttura per gli esports di Overwatch 2

Faceit fornirà un'infrastruttura aperta per tutti i giocatori amatoriali e professionisti della community di Overwatch 2. Gli utenti potranno sfruttare le funzionalità della community di Faceit per trovare una rete di giocatori con cui connettersi ed eventi di tutte le dimensioni in cui competere.

Faceit offrirà un programma ricco e coerente di eventi e contenuti che crea un percorso chiaro verso il professionismo per le aspiranti star della OWCS. Inoltre, la piattaforma supporterà gli organizzatori di tornei e i leader della comunità che desiderano produrre competizioni di terze parti ed esperienze comunitarie.

-di Riccardo Lichene