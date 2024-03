TFT: ecco come sarà il nuovo set

Dopo aver sperimentato nuovamente il set Remix Rumble, Riot Games riparte su TFT - Teamfight Tactics con il nuovo set “Favole d’inchiostro” che sarà disponibile per tutti e tutte dal 20 marzo 2024. Un primo sguardo al pubblico è stato fornito dal publisher durante la finale del campionato di TFT il 3 marzo ma noi abbiamo avuto la possibilità di metterci le mani sopra già da qualche giorno per capirne qualcosa di più su meccaniche, nuovi tratti, due nuovi personaggi e molto altro.

L’idea di base di TFT Favole d’inchiostro

Il nuovo set di TFT ha intenzione di portare un mood totalmente diverso, ispirandosi a tematiche differenti e ancora non viste nell’autochess di Riot Games. Lynda Tang, Lead Desidegner di TFT, ha raccontato: “Con Favole d'inchiostro, volevamo esplorare una tematica diversa in Teamfight Tactics per trasportare i giocatori dalle atmosfere festose di Remix Rumble a un ambiente più rilassato, in cui potessero ascoltare antichi racconti e leggende. Favole d'inchiostro farà imbarcare i giocatori in un'avventura attraverso un nuovo mondo mitico e selvaggio, ricco di bellezze ma anche di eventi inaspettati che potrebbero sconvolgere il loro viaggio. In Favole d'inchiostro, gli strateghi scopriranno i miti e le leggende del set grazie a campioni, tratti, Impianti, Incontri e molto altro”.

TFT permetterà ai giocatori di utilizzare fino a 59 campioni di cui due sono due nuovi personaggi mai visti prima ma che gli appassionati dell’universo narrativo di League of Legends già conoscono. La prima è Alune, ovvero la sorella gemella di Aphelios. Si tratta di un personaggio che fa il suo debutto su TFT arrivando anche dal gioco di carte collezionabili Legends of Runeterra, senza però essere mai stata “indipendente” dal fratello. In Favole d'inchiostro, potrà finalmente scendere sul campo di battaglia come campione vero e proprio. Inoltre, per la prima volta nella sua storia, Teamfight Tactics introdurrà un nuovo personaggio mai visto non solo in un set del gioco, ma anche nel mondo di Runeterra. Kobuko, la Zampa gioiosa, è uno Yordle dedito alle arti marziali, che farà il suo debutto in Favole d'inchiostro.

Uno dei set più “grandi” di sempre

Una particolarità di Favole d’inchiostro che abbiamo potuto osservare durante l’anteprima è la sua “grandezza”: in termini di campioni, tratti, 27, e impianti, oltre 100, è uno dei più capienti mai visti su Teamfight Tactics. "La continua evoluzione di Teamfight Tactics, volta a offrire un'esperienza variegata e coinvolgente ai giocatori amanti della strategia è uno dei maggiori punti di forza del team. Continueremo a sviluppare temi, contenuti e gameplay che rendano il gioco innovativo ed emozionante durante tutto l'anno, conservando sempre il fascino e la stravaganza a cui i giocatori di Teamfight Tactics sono affezionati", ha dichiarato Peter Whalen, Game Director di Teamfight Tactics in Riot Games.

Oltre ai contenuti già menzionati, ovviamente ci saranno anche tante novità cosmetiche con l’arrivo di nuovi strateghi e non solo. In questo set infatti saranno introdotte una nuova Mini Leggenda, Hundun, e dei nuovi aspetti per quelle già esistenti, tra cui Delphina Fiore spirituale Kanmei, Polpo Celeste Inchiostrato e Spiritello Inchiostrato. Inoltre, Favole d'inchiostro vedrà l'arrivo di tre nuovi Mini Campioni, tra cui Mini Morgana, Mini Morgana Imperatrice Maestosa e Mini Ahri Fiore spirituale. Nei prossimi giorni vi racconteremo più in dettaglio le novità