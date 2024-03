Ecco i mondiali di Splatoon 3 e Mario Kart 8: chi rappresenta l'Europa e come seguirli

I migliori giocatori al mondo di Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe gareggeranno in Giappone sabato 13 e domenica 14 aprile per decidere chi sarà incoronato campione del mondo di ciascuna disciplina tra i concorrenti provenienti da Europa, Giappone, Hong Kong, Taiwan, Nord America, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud I fan possono vedere che percorsi, mappe e modalità attendono i giocatori sul sito web di Nintendo Italia .

A rappresentare l'Europa nello Splatoon 3 World Championship sarà il team KaiZer, che ha conquistato la trasferta in Giappone nella finale di due giorni dello Splatoon 3 European Championship, disputata sul terreno di casa, in Germania, nell'ottobre 2023. Dopo aver terminato in testa al proprio girone il primo giorno, e sconfiggendo i campioni francesi dell'Alliance Rogue nella prima semifinale del secondo giorno, i KaiZer (con una formazione composta dal capitano Isik, Zerr[eZ], il nuovo arrivato flyzero e il quattro volte campione tedesco e secondo classificato nel campionato del mondo precedente WMajin) hanno messo alla prova le loro qualità nella finale contro i campioni svizzeri Golden Ratio. Dopo una sconfitta iniziale di 2-1 in Mischie Mollusche, hanno vinto quattro match consecutivi di Partite Anarchiche assicurandosi la vittoria complessiva per 4-1. Potete assistere alla finale completa del campionato europeo di Splatoon 3 KaiZer vs. Golden Ratio su YouTube per scoprire come il team tedesco si è assicurato un posto allo Splatoon 3 World Championship.

In pista, le speranze europee risiedono nel francese Thomas, che è arrivato davanti ad altri 23 piloti di punta nel Mario Kart 8 Deluxe European Championship nell'ottobre 2023. In vista delle ultime due gare di quell'evento, Castello di Bowser e Pista Arcobaleno, sembrava che la vittoria finale sarebbe andata a uno tra ?ƒ Mars, Mario o starxlx. Ma è stato Thomas a farcela, finendo al secondo posto nelle ultime due gare e raggiungendo la vetta della classifica con 101 punti, ben sette punti di vantaggio sul secondo posto di starxlx. Potete ripercorrere le tappe della sua vittoria guardando il replay completo delle 8 gare del Mario Kart 8 Deluxe European Championship 2023.

I campioni d'Europa devono ora prepararsi per la feroce competizione globale in Giappone, e Nintendo ha appena annunciato la struttura del torneo che li attende.

Sabato 13 aprile si svolgerà la fase a gironi di Splatoon 3, in cui i sei campioni regionali qualificati si sfideranno nelle battaglie Mischie Mollusche per accedere al secondo giorno. Domenica 14 sarà tutta incentrata sulle fasi a eliminazione diretta, un mix di modalità e mappe di Partite Anarchiche, con le gare che verranno decise da un avvincente tie-break di Mischie Mollusche. Le squadre che risulteranno prime nei rispettivi gironi il primo giorno riceveranno automaticamente l'accesso alla semifinale, avvicinandosi così al premio finale: il trofeo dello Splatoon 3 World Championship.

In Mario Kart 8 Deluxe, domenica 14 aprile, i 6 giocatori qualificati gareggeranno su 12 percorsi diversi tra quelli del gioco base e del DLC. Partendo da N64 Pista Reale e terminando su Wii Pista Arcobaleno, il pilota con il punteggio totale più alto, dopo che la polvere si sarà depositata, solleverà il trofeo del Mario Kart 8 Deluxe World Championship. Tutta l'azione sarà trasmessa in live streaming dal Giappone, con commento in inglese, sabato 13 e domenica 14 aprile nelle prime ore del mattino, orario europeo.