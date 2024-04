Snapdragon Pro Series: tutti i dettagli sulla competizione mobile più grande al mondo

ESL Faceit Group (EFG) e Qualcomm hanno appena annunciato una roadmap ampliata per l'anno 3 della Snapdragon Pro Series , la più grande lega di esports per mobile multititolo al mondo. Le stagioni 5 e 6 della competizione presenteranno il più grande montepremi nella storia della Snapdragon Pro Series: quasi 4,4 milioni di dollari . I concorrenti avranno l'opportunità di confrontarsi in sette dei titoli più famosi al mondo grazie alla collaborazione con diversi editori di punta come Activision, Moonton Games e Supercell.

"Il livello di investimenti che stiamo vedendo da parte degli editori e la crescita esponenziale della Snapdragon Pro Series sottolinea come il mobile sia il futuro degli esports", ha affermato Sam Braithwaite, VP di Mobile Game Ecosystems, presso EFG. “Siamo orgogliosi di continuare il nostro lavoro con Qualcomm Technologies per offrire ai giocatori maggiori opportunità di competere, sulla scena mondiale”.

La continua crescita dell'ecosistema arriva dopo un secondo anno di successo per la Snapdragon Pro Series, che ha organizzato quasi 1 miliardo di partite e gestito 4,4 milioni di iscritti in tutto il mondo, dalle regioni dell'Asia, del Nord America, dell'America Latina e dell'Europa. La competizione di esports mobile ha inoltre offerto ai fan maggiori opportunità di assistere ai tornei, con un totale di 23,7 milioni di ore guardate (in crescita del 231% su base annua). Questa crescita è stata sostenuta da una serie di primati, tra cui l’introduzione dell’America Latina come regione, eventi negli stadi in India e Indonesia e l’integrazione del circuito globale di esports di Call of Duty: Mobile.

La panoramica dell'anno 3 della Snapdragon Pro Series

La tabella di marcia per l'anno 3 della Snapdragon Pro Series include una lista completa di competizioni globali che iniziano con il Mobile Open per tutti i titoli (che dura fino alla fine di aprile) e si conclude con i Mobile Masters nel 2025. Il momento culminante dell'anno vedrà il debutto di un nuovo titolo di livello Master, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), nel sud-est asiatico, dove il consumo di videogiochi mobile è in raddoppiato negli ultimi quattro anni. La Snapdragon Pro Series vanta già una serie di successi nella regione, con la competizione di MLBB del luglio 2023 che ha attirato oltre 1 milione di spettatori e ha battuto ogni record di presenze.

L'anno 3 prevederà inoltre partnership ampliate con lo sviluppatore di MLBB, Moonton Games, e lo sviluppatore di Brawl Stars, Supercell, nonché il ritorno del circuito esportivo di Call of Duty: Mobile alla Snapdragon Pro Series per un altro anno per offrire ai fan maggiori opportunità di guardare, competere, giocare e vincere in tre dei titoli mobile più popolari.

I titoli principali della Snapdragon Pro Series

Brawl Stars: attraverso una partnership pluriennale con Supercell, la Snapdragon Pro Series sarà l'operatore globale del Brawl Stars Championship, portando la competizione ai giocatori di più di 190 paesi con le partite che sono già in corso. L’ecosistema ospiterà anche un last chance qualifier dal vivo, offrendo ai giocatori più modi per raggiungere le finali mondiali nel corso dell’anno.

MLBB: in collaborazione con Moonton Games, MLBB tornerà alla Snapdragon Pro Series con nuove competizioni. Le gare Mobile Open prendono il via oggi (8 aprile) in Europa, Medio Oriente, Africa, America Latina e Sud-Est asiatico e offrono ai migliori team un percorso per arrivare ai tornei internazionali ai Mobile Masters e alla Esports World Cup. Il circuito MLBB della Snapdragon Pro Series includerà anche il suo primo torneo per le giocatrici. La competizione online sarà aperta alle atlete del sud-est asiatico per avere la possibilità di qualificarsi per l'MLBB Women's Invitational alla Coppa del mondo degli esports quest'estate.

Garena Free Fire: la competizione ritorna nella Snapdragon Pro Series nell'anno 3, con il torneo Mobile Open che inizierà in America Latina entro la fine dell'anno. Il circuito offrirà ai giocatori nuove opportunità per qualificarsi per eventi internazionali: maggiori dettagli sono in arrivo.

Clash of Clans: quest'estate, le competizioni di Clash of Clans della Snapdragon Pro Series confluiranno nel torneo ufficiale Clash of Clans Last Chance Qualifier. Con l’avvicinamento al Campionato del mondo del titolo, il circuito internazionale offrirà ai fan maggiori opportunità di competere ai massimi livelli.

Call of Duty Mobile: in collaborazione con Activision, gli esports di Call of Duty: Mobile torneranno nella Snapdragon Pro Serie nell'anno 3, offrendo ai giocatori del titolo maggiori opportunità di competere sulla scena mondiale. I dettagli completi sulle stagioni 5 e 6 della competizione arriveranno nelle prossime settimane.

-di Riccardo Lichene