Warzone: la Stagione 3 Furiosa introduce molte novità per Call of Duty

Tante novità sono in arrivo per Call of Duty , con il rilascio della Stagione 3 Furiosa , che, a partire dal 1 maggio alle 18 ora italiana, introdurrà nuove mappe e modalità multigiocatore , una nuova missione storia Zombi e molto altro. Anche Rebirth Island vedrà l’arrivo di nuovi oggetti, tra cui l’ambito pacchetto Specialista.

Le nuove modalità della Stagione 3 Reloaded

Dovrete fare molta attenzione a dove metterete i piedi nella nuova modalità di gioco Campo minato, che aggiunge nuove esplosive dinamiche a una serie di modalità multigiocatore. In questa variante, dovrete comunque rispettare le regole di base di ogni modalità, ma con un'importante differenza: in corrispondenza degli operatori eliminati comparirà una mina di prossimità. La mina non può essere raccolta ed è letale per la squadra dell'operatore caduto, aprendo così la possibilità di creare delle combo davvero esplosive. Man mano che le eliminazioni iniziano ad accumularsi, l'azione diventerà più intensa e porterà i giocatori a dover fare attenzione a dove mettono i piedi mentre inseguono l'obiettivo successivo.

In Scorta, invece, le squadre si alterneranno a scortare un MAW, con l'obiettivo di hackerare tre punti della mappa. Il MAW si muove in avanti solo se c'è un operatore in attacco nelle vicinanze, e va indietro se un operatore in difesa si avvicina. Le partite si svolgono in due round: ogni squadra avrà un turno in attacco e uno in difesa. La squadra che hackera il maggior numero di postazioni, o che le hackera tutte e tre nel minor tempo possibile, vince la partita.

Tutte le novità di Arcade e Vortex

La playlist Arcade di metà stagione supporterà una varietà di mappe e modalità con potenziamenti e armi speciali. I nemici eliminati, per cominciare, lasceranno cadere un potenziamento, fornendo una tra due abilità temporanee al momento della raccolta: munizioni illimitate o granate illimitate. Le armi speciali disponibili, invece, che riconoscerete immediatamente grazie alla loro animazione e agli effetti luminosi, includono un coltello con una distanza di affondo notevolmente aumentata, il fucile di precisione MORS e il fucile a canna liscia Riveter caricati con proiettili esplosivi, e una minigun che vi darà gli effetti di Furia combattiva, con rigenerazione della salute, resistenza all'equipaggiamento tattico e una ricarica costante dello scatto tattico.

Potrete tornare a lanciarvi anche nella playlist ultraterrena Vortex, che sarà di nuovo disponibile per un periodo di tempo limitato a metà stagione. Gli ambienti infetti di Airborne, Satan's Quarry, Skidgrow, Sporeyard e Tetanus, poi, faranno da sfondo anche per la modalità Moshpit Vortex.

Un nuovo potenziamento da campo e un nuovo equipaggiamento tattico

Attivando il nuovo potenziamento da campo EVG potrete migliorare l'acquisizione del bersaglio nel mezzo della battaglia. L'EVG ha una batteria limitata, mostrata dalla carica per il potenziamento da campo, che si esaurisce man mano che lo utilizzerete.

La mina EMD, invece è una carica esplosiva di prossimità che aderisce alle superfici. Dopo essere stata attivata, questa mina spara dei dispositivi traccianti che si attaccano agli operatori nemici nelle vicinanze, svelandone la posizione sulla minimappa e migliorando così la possibilità di individuarne la posizione.

Le novità per gli Zombie

Una nuova anomalia sta per colpire la zona di esclusione: il terzo squarcio dell'etere oscuro farà la sua comparsa con la Stagione 3 Furiosa. La dottoressa Jansen è stata attirata nel portale e gli operatori dell'Operazione Deadbolt ora devono condurre una missione di salvataggio con l'aiuto di Ravenov per riportarla indietro prima che sia troppo tardi.

Per completare questa missione avrete accesso a tre nuovi schemi: il Detonatori Cavo inerte elettrificherà le vostre esplosioni per infliggere grandi danni; il Filtro maschera dorata, poi, quando vi avvicinerete alle roccaforti e ad altre aree in cui il gas minaccia di soffocarvi vi permetterà di non dover fare affidamento sulla maschera antigas; il Berretto del sergente, infine, ingannerà i mercenari di Zakhaev e gli farà credere che siete uno di loro. Come bonus di questo ultimo schema otterrete anche una guardia del corpo mercenaria che vi proteggerà.

Chi oserà sfidare il nuovo signore della guerra Rainmaker, infine, dovrà pianificare attentamente le proprie tattiche quando sarà nelle vicinanze di questo esperto di artiglieria e demolizioni. Lo troverete nella sua fortezza su Rahaa Island, nella zona di esclusione sud-orientale di Urzikstan. Tenete presente che, per annientare l'Operazione Deadbolt, non si farà alcun problema a sacrificare il suo esercito. Una volta nelle vicinanze, preparatevi per ondate di colpi di mortaio e RPG. Usate un mezzo di trasporto affidabile per fare breccia nella fortezza e combinatelo a un supporto a lungo raggio per colpire le forze nemiche da lontano.

Le novità in arrivo su Warzone con la terza stagione

Su Rebirth Island, questo aggiornamento di metà stagione introdurrà modifiche al meteo, una serie di oggetti aggiuntivi, eventi e altre funzionalità. La prima è la la Cassa rifornimenti, un mix di Casse di munizioni e di protezione, che consente agli operatori di rifornirsi di qualsiasi cosa abbiano bisogno, dai proiettili alle granate. Poi verrà introdotta la postazione di scambio armi. Qui potrete scambiare la vostra arma con una di rarità inferiore e un po' di bottino extra. La rarità è determinata dal totale degli accessori dell'arma e viene mostrata con il rispettivo colore nella finestra di informazioni dell'arma. L'ordine, dal livello più comune a quello meno comune, è: grigio, verde, blu, viola e arancione. L'arma che otterrete in cambio sarà di uno di due livelli di rarità più bassi (o "più comuni").

Tra gli oggetti extra che si possono ottenere, ci sono munizioni, denaro ed equipaggiamento (tattico, letale, potenziamenti da campo, serie di uccisioni, maschere antigas). Con un po' di fortuna, cedere un'arma potente potrebbe farvi perfino ottenere il Pacchetto Specialità Specialista, con ricompense di livello ancora più alto durante i Saldi. Il Pacchetto Specialità Specialista darà al vostro operatore tutte le specialità disponibili. In più avrete accesso a un nuova serie di uccisioni chiamata Lungimiranza. Questa nuova killstreak mostrerà la posizione di tutti i futuri cerchi di gas nella partita.

Tutte le novità per Warzone Mobile della Stagione 3 Furiosa

Warzone mobile vedrà il debutto della Settimana d'oro, una celebrazione incentrata sulle festività con nuovi contenuti ispirati al folklore giapponese. Guadagnando punti evento giocando alla playlist a tempo limitato Malloppo dorato potrete ottenere il progetto arma del Lockwood 300 Armonia dello shogun, il progetto arma del Coltello da battaglia Fioritura furtiva e il biglietto da visita animato Settimana d'oro. Dando un'occhiata al Forziere Eleganza dello yokai a tema Settimana d'oro, poi, potrete avere la possibilità di ottenere ulteriori ricompense a tema, tra cui l'operatore Oni Daimyo e il progetto arma Vaznev-9K Eleganza dello yokai.

La Stagione Furiosa sarà disponibile in Call of Duty: WZM dopo l'evento Settimana d'oro. Oltre a modalità e playlist a tempo limitato, ci saranno ricompense di alto livello con cadenza settimanale tramite i bundle e i Forzieri di Warzone Mobile. Enormi tempeste di fulmini inizieranno a devastare Rebirth Island nella modalità a tempo limitato Alto voltaggio. Gli operatori che verranno colpiti da un fulmine diventeranno più potenti guadagnando una specialità casuale.

Nuve armi e parte aftermarket dalla Stagione 3 Furiosa

Il nuovo fucile d'assalto BAL-27 offre una ricarica rapida e un meccanismo di fuoco unico: i quattro colpi iniziali offriranno grande precisione, poi l'arma passerà a una cadenza di fuoco più elevata per completare l'opera e abbattere rapidamente il bersaglio. Usarlo su distanze più elevate vi farà beneficiare della maggiore precisione dei suoi primi colpi, tenendo premuto il grilletto potrete colpire senza pietà i nemici da vicino. Il BAL-27 introduce anche le nuove mimetiche arma Onde crepuscolari, Tempi più semplici, Torrente elettrico e Lato solare, accessibili completando le sfide di gioco specifiche per BAL-27. Potrete sbloccare l'arma base tramite un nuovo settore nel Battle Pass della Stagione 3.

Dal punto di vista delle parti aftermarket, il JAK Patriot, compatibile con il fucile d'assalto M16, lo converte in un'arma completamente automatica con canna forata pesante che fornisce un controllo del rinculo e una stabilità del puntamento superiori. Il JAK Wardens, poi, permette di usare il potente fucile a canna liscia Lockwood Mk2 con azione a leva in modalità akimbo. Il Kit JAK Atlas per la mitraglietta AMR9, infine, la converte in una carabina calibro 556 con raffiche da 5 colpi letali e precise.

-di Riccardo Lichene