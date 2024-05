É il momento di tornare a giocare a Diablo 4: ecco perché

Le novità più importanti che sono state introdotte hanno riguardato prima di tutto il Codice del Potere: le potenti abilità al suo interno, come le palle di fuoco rimbalzanti per gli Incantatori ad esempio, erano precedentemente limitate a un singolo utilizzo, ora non è più così e tutte le classi hanno qualcosa di nuovo con cui giocare. L'impatto più tangibile di questo nuovo Codice del Potere è il fatto che è molto più semplice sperimentare con le varie build già nell'early game, anche grazie agli sblocchi permanenti.

Arrivare al livello 100 con un personaggio non è più un noioso viaggio fatto di grind e poco altro. Accumulare l'oro ha un senso e l'economia di gioco è ben integrata nel processo di crescita del personaggio. La Fossa, poi, offre una nuova sfida e un percorso chiaro per acquisire ancora più potere. Stessa cosa per la Marea Infernale che, nella Stagione 4 di Diablo IV, ha nuove sfide e ricompense. Qui potrete affrontare orde sempre più numerose di demoni sempre più arrabbiati, un ottimo modo di passare il vostro tempo in compagnia del gioco.

"Nemmeno con 10 anni di sviluppo" scrive un utente su Reddit "il gioco sarebbe arrivato ad essere bello come è ora. Questo traguardo è merito della community che si è lamentata e degli sviluppatori che hanno ascoltato". Anche i numeri su Steam parlano chiaro: gli utenti medi sono quadruplicati rispetto a sei mesi fa ed è stato persino infranto il record di utenti contemporanei sulla piattaforma. Il gioco è davvero in forma e nella sua forma migliore possibile: tutto è pronto per il grande DLC Vessel of Hatred che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

-di Riccardo Lichene