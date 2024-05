Call of Duty Stagione 4: le novità per Multiplayer e Warzone

Mercoledì 29 maggio alle 18.00 la Stagione 4 di Call of Duty arriverà su MWIII, Warzone e Warzone Mobile, con tante novità. Una misteriosa bomba al DNA è stata rinvenuta nella Popov Power, in Urzikstan: i giocatori dovranno svelare il mistero che si cela dietro quest'arma potenzialmente devastante ed evitare la catastrofe.

Ottenendo vari campioni di DNA durante il nuovo evento Critical Countdown, sarà anche possibile esplorare ulteriormente la moltitudine di bunker presenti in Urzikstan, scoprendo nuove vie d'uscita. La potenziale epidemia si diffonde anche nel multiplayer, con nuove mappe principali 6v6, nuove modalità, armi, perk, killstreak distruttivi, equipaggiamenti da battaglia e novità che aspettano i giocatori nel Battle Pass.

Le novità in arrivo per CoD MWIII con la Stagione 4

Nelle nuove mappe in arrivo per il multigiocatore di Modern Warfare 3, i giocatori potranno sperimentare la vita notturna al neon di Tokyo e dirigersi verso la Città delle Luci in Parigi. In Das Haus, invece, i player troveranno tentacoli in abbondanza a causa di un'infestazione aliena. A metà stagione, infine, arriveranno le mappe Incline e Das Gross.

Le modalità Demolition, Hyper Cranked e Havoc faranno il loro ingresso in MWIII durante questa stagione, mentre sono in arrivo anche i modificatori della playlist incentrati su Headshot only, Mutation e Killstreak, oltre ad altre modalità. Per quanto riguarda le partite classificate (Ranked Play), è in arrivo un'altra stagione completa, con nuove ricompense da guadagnare e lo sblocco di tutti gli oggetti della Stagione 3.

Oltre a quattro nuove serie di uccisioni - Intelligent Munitions Systems (7 eliminazioni), Loitering Munition (8 eliminazioni), Missile Drone (11) e DNA Bomb che ha un numero di uccisioni redatto - due nuovi equipaggiamenti potrebbero avere un notevole impatto sul meta di gioco: la Mission Control Vest permetterà di controllare le Killstreak con più facilità, mentre la Compression Plate sarà in grado di rigenerare la salute più velocemente.

Per quanto riguarda la modalità Zombi, i giocatori potranno andare alla scoperta delle entrate segrete dell'Unstable Rift e affrontare intense ondate di di zombie finché ogni entità non-morta non sarà uccisa o la squadra non sarà sopraffatta.

Warzone: ecco le novità in arrivo con la Stagione 4

Le novità in arrivo per Warzone sono tante e varie, a cominciare dai bunker di Urzikstan che ora hanno tutti una nuova botola di uscita secondaria. In più sono in arrivo altre varianti del Gulag, che offrono nuovi modi di affrontare il duello 1v1 per il rientro. A livello di modalità invece, tornano le Royale Solos con un nuovo UTV, sfide e molto altro. Le partite Ranked Resurgence, poi, continuano su Rebirth Island, con nuove ricompense.

Per Warzone Mobile è in arrivo la sincronizzazione continua tra Warzone Mobile, Warzone e MWIII, con la condivisione di Battle Pass, Blackcell, progressione delle armi e ricompense.

Per quanto riguarda gli eventi esclusivi di questa piattaforma, invece, i giocatori potranno indagare su un elicottero abbattuto nella mappa multigiocatore Crash e cercare a Verdansk un carico top-secret in un nuovo luogo di schianto. Potrete anche cimentarvi con la Killstreak Roulette nel multiplayer, oppure ricomprare il vostro loot in qualsiasi momento in Buyer’s Royale.

Le nuove armi in arrivo con la Stagione 4 di CoD

Una nuova pistola mitragliatrice e il leggendario fucile da tiratore saranno disponibili gratuitamente nel Battle Pass all'inizio della stagione 4, mentre una mazza pesante e il fucile che stavate aspettando arrivano nella stagione 4 Reloaded.

Superi 46 (mitragliatrice, lancio, Battle Pass Settore 6)

Questa carabina camerata in 4,6x30 mm è progettata per offrire un potere d'arresto impressionante con un telaio scheletrato e leggero. Eccezionalmente adattabile, quest'arma può essere modificata per eccellere nella maggior parte degli scenari di combattimento.

Fucile da tiratore scelto (Lancio, Battle Pass Settore 5)

Questa versione modernizzata di un fucile a ripetizione della Seconda Guerra Mondiale è potente e precisa. Danni elevati con cadenza di fuoco lenta.

Reclaimer 18 (Fucile a pompa, Metà stagione)

I giocatori veterani di Call of Duty potrebbero conoscere questo leggendario fucile calibro 12 con un altro nome, e a metà stagione sarete in grado di potenziare il vostro arsenale con questo classico fucile. Visto l'ultima volta in Call of Duty: Black Ops Cold War, questa nuova variante reinventata offre un caricatore da otto colpi con 16 di riserva.

Mazza (arma da mischia, metà stagione)

Questo colosso contundente non è progettato per piantare chiodi nel legno, con una testa da 20 libbre forgiata in acciaio al carbonio, smussata in modo che l'arma non si scheggi quando colpisce, questa mostruosa arma da mischia può infliggere rapidamente enormi danni contundenti.

Altri otto nuovi pezzi aftermarket sono confermati per la stagione 4, la maggior parte dei quali sbloccabili tramite una sfida settimanale. Con WZM Connected tutte le parti aftermarket della stagione 4 possono essere sbloccate anche durante la stagione spendendo monete Arsenal nel negozio Arsenal (solo in Call of Duty: Warzone Mobile), dopodiché potranno essere utilizzate in tutti i giochi.

JAK Harbinger

Compatibilità: fucile d'assalto M4 (MWII)

Questo kit di conversione calibro .50 per l'M4 lo rende un'arma estremamente letale e rapida. La cadenza di fuoco lenta, il calo della velocità del proiettile e un aumento significativo del rinculo, però, richiederanno una mano attenta.

JAK Gunslinger

Compatibilità: Pistola Basilisk (MWII)

Questa conversione del telaio e del cilindro consente al revolver di contenere otto colpi di munizioni .357 con un eccezionale aumento della cadenza di fuoco e un'azione del grilletto quasi istantanea.

JAK Volkh

Compatibilità: fucile di precisione con inibitore KV (MWIII)

Una modifica meticolosamente realizzata sul calcio e sul corpo che aggiorna l'arma per sparare una raffica di due colpi con una dispersione MOA minima, facendo sì che ogni pressione del grilletto conti.

JAK Scimitar

Compatibilità: mitragliatrice FJX Horus (MWIII)

Portata e rinculo migliorati diventeranno lo standard con questo kit aftermarket che sblocca anche l'uso di un caricatore a tamburo ad alta capacità per l'FJX Horus.

JAK Thumper-656

Compatibilità: Lanciatore RGL-80 (MWIII)

Una canna lunga migliorata per il lanciagranate da fanteria gli permette di sparare proiettili a velocità e distanze più elevate.

JAK Requiem

Compatibilità: fucile d'assalto Kastov 762 (MWII)

Un sistema controbilanciato progettato per eliminare completamente il rinculo verticale.

JAK Decimator

Compatibilità: mitragliatrice Lachmann Shroud (MWII)

Questa modifica consente alla Lachmann Shroud di sparare in modalità completamente automatica.

JAK Intimidatore

Compatibilità: pistola Renetti (MWIII)

Potrete rallentare la cadenza di fuoco della Renetti ed effettuare colpi più mirati con questa modifica che la trasforma in un'arma a colpo singolo.

-di Riccardo Lichene