FC Pro World Cup: tutto sui mondiali di EA Sports FC 24

EA Sports FC ha rivelato oggi i dettagli del primo Campionato Mondiale del circuito FC Pro , il momento culminante dell'ecosistema esportivo calcistico targato EA. Il campionato mondiale FC Pro porterà i migliori 32 giocatori del mondo del circuito FC Pro all'Uber Eats Music Hall di Berlino, in Germania, dall'11 al 13 luglio, per contendersi la parte del leone, pari a 1 milione di dollari, del montepremi totale. I fan potranno partecipare dal vivo il 12 e 13 luglio con maggiori informazioni sulla biglietteria che saranno annunciate in un secondo momento.

"La nostra stagione inaugurale di FC Pro ha infranto ogni record di spettatori e di partecipazione, dando vita al Campionato Mondiale FC Pro che concluderà il nostro anno di esports calcistici più ambizioso ed entusiasmante di sempre", ha affermato Sam Turkbas, Direttore e Commissario Senior, Football Esports, EA. “Il primo anno di FC Pro ha portato l’attenzione globale sul campo virtuale, rafforzando il legame della nostra base di giocatori con il circuito attraverso competizioni ospitate da EA e dai nostri partner di lega. Siamo entusiasti di riunire i migliori giocatori di FC del mondo di fronte a un pubblico dal vivo per mostrare la community che è stata costruita dal lancio del circuito”.

Un giorno prima dell'inizio del campionato mondiale FC Pro, i 20 migliori giocatori delle leghe FC Pro si sfideranno per assicurarsi uno degli otto posti rimanenti durante il torneo Play-In di mercoledì 10 luglio. Questi otto finalisti si uniranno ai 24 concorrenti che si sono già qualificati per le finali globali di tre giorni attraverso l'FC Pro Open – un circuito open per i giocatori competitivi di EA Sports FC – e le FC Pro Leagues – un ecosistema che sfrutta appieno il mondo globale del calcio in collaborazione con i campionati e le federazioni. L'attuale formazione dei giocatori qualificati include:

PHzin, Ajax Esports (vincitore dell'FC Pro Open)

Vejrgang, RBLZ Gaming (secondo classificato dell'FC Pro Open)

Levi de Weerd, Team Gullit (semifinalista dell'FC Pro Open)

Emre Yilmaz, Team Gullit (semifinalista dell'FC Pro Open)

Maxkoelemaij, Ajax Esports (KPN eDivisie)

ManuBachoore, PSV Eindhoven (KPN eDivisie)

Tekkz, Manchester City Esports (ePremier League)

Bonanno, Manchester City Esports (ePremier League)

JAFONSO, New England Revolution (eMLS)

k1John, Inter Miami CF (eMLS)

NathanSR22, Miners (CONMEBOL eLibertadores)

GuiBarros, Miners (CONMEBOL eLibertadores)

Abumakkah10, Al-Fateh SC (eSPL)

HHezers, AC Monza Esports (eSerie A TIM)

Virgil, Fiorentina eSports (eSerie A TIM)

Jonny, SC Paderborn 07 (WOW Virtual Bundesliga)

LevyFinn, RBLZ Gaming (WOW Virtual Bundesliga)

Mark11, FUTWIZ Melbourne City (E-League)

nicolas99fc, Siviglia FC (LALIGA FC Pro)

Nacho Abella, Real Oviedo (LALIGA FC Pro)

Fouma, FC Lorient (eLigue 1 Uber Eats)

Montaxer, FC Lorient (eLigue 1 Uber Eats)

Neerven, Raków Cz?stochowa (Ekstraklasa)

Ezecorrea1802, Newells Old Boys (eLPF)

L'FC Pro World Championship è l'ultimo tassello della nuova era per gli esports calcistici di EA che ha messo sul tavolo un programma ambizioso diviso in nove regioni globali. L'FC Pro Open, che si è svolto da ottobre 2023 a febbraio 2024, ha stabilito il record di torneo più popolare nella storia degli esports calcistici di EA, con un pubblico medio al minuto (AMA) di oltre 165mila persone e più di 6 milioni di ore guardate. Nel frattempo, le FC Pro League hanno dato il benvenuto a 32 campionati partner tra cui la ePremier League, la LALIGA FC Pro, la WOW Virtual Bundesliga, la eLigue 1 Uber Eats, la CONMEBOL eLibertadores, la eSerie A TIM, la eMLS, la KPN eDivisie e altri per competizioni di livello mondiale sul campo virtuale.