Il gioco per due perfetto per un viaggio? É Bread & Fred - recensione

Chi conosce la categoria (sempre più popolare su Twitch) dei rage platformer potrebbe aver già sentito parlare di Bread & Fred, un gioco con protagonisti due pinguini che cercano di scalare una montagna. Questo gioco cooperativo è diverso dalla concorrenza perché mette l'enfasi sulla coordinazione dei due giocatori, non sulla collaborazione. Per superare i molti salti che separano i protagonisti dalla cima, infatti, i due dovranno essere in perfetta sincronia visto che, da veri alpinisti, sono legati alla vita da una corda.

Questo vuol dire che è possibile ondeggiare, lanciarsi, guadagnare momento dondolandosi come un pendolo e aggrapparsi ai muri per permettere al compagno di arrivare ancora più lontano. La categoria dei rage platformer, però, ha un'altra peculiarità. Un salto sbagliato e si potrebbero perdere anche ore di progressi cadendo fin quasi all'inizio del gioco. La prima raccomandazione che ci sentiamo di fare a chiunque voglia di provare questo titolo è di avventurarsi su per la montagna con molta pazienza.

Il gioco non ha picchi di difficoltà, non cerca di ingannarvi e non diventa più complicato artificialmente: è progettato per essere una sfida ardua, frustrante e spezzacuore ma che, quando viene superata, regala un picco di adrenalina come i migliori dei soulslike. Sbagliare un salto e recuperarlo con la mossa giusta spaventa quasi quanto un film horror e centrare al primo colpo una sequenza di input complicata con chi giocate vi farà sentire di stare pilotando uno Jager di Pacific Rim.

Le sfaccettature di questo gioco sono tante, soprattutto se considerate i molti ostacoli che mette tra i giocatori e la cima, ma tirare fuori la creatività porta a risultati concreti e a tanta soddisfazione. C'è anche una modalità in solitaria per i più tenaci (sarete legati a un sasso da lanciare peer potervi muovere) durante la quale è persino possibile attivare dei trucchi per combattere la frustrazione. La vera casa di questo gioco, però, è la Nintendo Switch perché basta una console per controllare entrambi i personaggi con i due joycon.

Vi arrabbierete giocando a Bread & Fread, maledirete lo schermo e persino chi gioca con voi, ma quando raggiungerete un traguardo insieme (ci sono dei checkpoint attivabili) il brivido sarà totale e la gioia incredibile.

-di Riccardo Lichene