I campioni del mondo di PUBG Mobile sono da record: come è andato il torneo alla EWC

Il torneo principale della PUBG Mobile World Cup (PMWC) 2024, come parte della Esports World Cup di Riyadh, si è concluso lo scorso weekend con gli Alpha 7 Esports che hanno fatto la storia diventando il primo team incoronato campione mondiale del battle royale targato Tencent. Mesi di allenamento e settimane di competizione sono culminati in un weekend elettrizzante che ha visto il team brasiliano salire in cima alla classifica, guadagnandosi il titolo, il trofeo e la parte del leone del montepremi da 3 milioni di dollari.

[caption id="attachment_26778" align="aligncenter" width="1000"] Gli Alpha 7 Esports sono i nuovi campioni mondiali di PUBG Mobile[/caption]

L'atmosfera nella Esports Federation Arena di Riyadh era incredibile in quella che è stata una vera e propria vetrina di talenti di livello mondiale. La dimostrazione della volatilità di questa competizione è stato il numero di grandi cambiamenti nella classifica che ci sono stati dal primo al terzo giorno: i Vampire Esports, per esempio, sono saliti dall'ultimo al settimo posto mentre i Tianba sono passati dall'ottavo al terzo. La conclusione del secondo giorno ha visto Alpha 7 Esports comodamente in cima alla classifica con quattro vittorie, seguita da vicino dal team rivale Reject, che in precedenza li aveva battuti nel PUBG Mobile Global Open (PMGO) del 2024.

La tensione era alta all'avvicinarsi dell'ultimo giorno con il destino del titolo ancora incerto. A metà classifica, le cose erano altrettanto tumultuose, con squadre come Talon Esports, DRX, Tong Jia Bao Esports, Tianba e Boom Esports che si inseguivano a vicenda. Iniziando con il botto, Alpha 7 Esports si è assicurata la quinta vittoria del torneo, stabilendo un nuovo record. In un altro momento da record, Reijioco di Reject ha sbalordito i fan con un'incredibile eliminazione da 420 metri di distanza nella quarta partita.

[caption id="attachment_26779" align="aligncenter" width="1000"] La classifica finale del mondiale di PUBG Mobile[/caption]

Con la giornata che si avvicinava alla fine, la vittoria di Alpha 7 Esports sembrava certa con un vantaggio di 27 punti sui Reject al secondo posto. Mentre i due giganti hanno giocato in sicurezza per tutta la partita, il fulcro di questo ultimo match è stato nel vedere quale squadra si sarebbe unita a queste due sul podio. La partita finale ha visto diversi scambi in mezzo a caotici scontri a fuoco tra Drx, Powr Esports e Tong Jia Bao Esports, con lo shan di Tianba che è stato l'ultimo rimasto in piedi. Alla fine, è stata la decisione chirurgica di Alpha 7 Esports, giocando in sicurezza quando necessario e aggressivamente quando era il momento giusto, che li ha visti portare a casa il primo trofeo PMWC 2024 in assoluto.

Commentando la vittoria combattuta del suo team, Carrilho di Alpha 7 Esports ha detto: "È un frullato di sentimenti. Ci abbiamo provato per molto tempo, sono tante emozioni. Ci abbiamo provato e siamo arrivati ??secondi, terzi, mentre la gente ci prendeva in giro, ma non c'era nessun altro team in grado di farcela, dovevamo essere noi". Hanno continuato: "Vorremmo ringraziare la nostra famiglia, i nostri fan e tutti coloro che ci hanno sempre supportato. Grazie mille".

Con la loro vittoria, Alpha 7 Esports si è guadagnata il diritto di distruggere le chiavi dei loro rivali, tra cui quella dei detentori del titolo PMGO Championship 2024, i Reject, quella dei detentori del titolo PUBG Mobile World Invitational (PMWI) Championship 2023, i Vampire Esports e quella degli IHC Esports, i vincitori del PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2023.

James Yang, Senior Director di PUBG Mobile Global Esports, ha detto: "Non possiamo sottolineare abbastanza quanto sia stato straordinario quest'anno di PUBG Mobile Esports. La PUBG Mobile World Cup è stata una vera pietra miliare e siamo sbalorditi dal continuo supporto da parte di team e dei fan in tutto il mondo. Le squadre continuano a superare le aspettative con le loro prestazioni strabilianti, che sembrano migliorare ogni giorno. Vogliamo ringraziare di cuore tutti i partecipanti e non vediamo l'ora di vedere partite ancora più fantastiche ai PUBG Mobile Global Championships a dicembre".

Il PMWC 2024 è stato il primo del suo genere, portando team e fan da tutto il mondo a partecipare alla Esports World Cup e offrendo performance spettacolari ai fan vecchi e nuovi. Mentre le squadre si prendono del tempo per riprendersi, il PMGC di fine anno è in vista, offrendo alle squadre un altro palcoscenico mondiale su cui competere. Dopo la loro vittoria, Alpha 7 Esports si è guadagnata un altro posto per la loro regione delle Americhe nel PMGC 2024, che si terrà all'ExCel Auditorium di Londra dal 6 all'8 dicembre. Questo torneo finale del calendario esportivo di PUBG Mobile offrirà battaglie e spettacoli che i fan non vorranno perdersi.

-di Riccardo Lichene