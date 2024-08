C'è un nuovo simulatore calcistico che punta tutto sugli esports femminili: si chiama Goals

Goals è uno studio di sviluppo di Stoccolma con la missione di creare un gioco di calcio incentrato solo sul gameplay che sia gratuito, multigiocatore e pronto per gli esports. Attualmente in pre-alpha, Goals (il gioco si chiama come lo studio) mette per primo il gameplay che deve essere divertente, veloce e fluido, non iperrealista. Il gioco, poi, si concentra sul fattore social delle sue modalità di gioco online per creare una community con l'obiettivo di mettere in piedi un gioco di calcio inclusivo dove padroneggiare le meccaniche di gioco è il primo passo per arrivare sulla scena competitiva.

Le registrazioni per la Women's Community Cup saranno aperte fino a venerdì 9 agosto 2024 alle 18:00, con iscrizione disponibile seguendo questo collegamento e regole e criteri per la registrazione qui. Il torneo sarà aperto per la visione dal 9 agosto 2024 alle 19:00 nel Discord ufficiale di Goals.

Il torneo avrà un formato 1 contro 1, con concorrenti che si sfideranno per essere incoronate campionesse inaugurali della Goals Women's Community Cup e aggiudicarsi la loro quota del montepremi di 2.500 dollari.

La missione di Goals è quella di sviluppare un gioco equo che sia un riflesso del calcio, piuttosto che della sua industria, creando una comunità globale di giocatori, libera da tossicità e dove giocare a calcio sia di nuovo divertente e conviviale, sia per rilassarsi, sia per competere. Il team ritiene che promuovere la partecipazione delle donne non solo darà potere a una vasta gamma di talenti, ma arricchirà anche l'esperienza di gioco complessiva generando innovazione.

La prima Women's Community Cup è un obiettivo chiave delle iniziative in corso di Goals per dare potere alle donne negli esports, promuovere una vasta gamma di talenti e garantire che il calcio virtuale possa alimentare nuove opportunità per le donne di diventare professioniste. Oltre a ospitare tornei femminili almeno due volte all'anno, Goals curerà sessioni di playtesting e coaching riservate alle donne, oltre a creare un server Discord riservato alle donne, dove le fan possono entrare in contatto con altre donne, parlare con le donne che lavorano a Goals e testare il gioco insieme.

Tutti possono registrarsi per accedere al playtest, disponibile ora su Steam, per avere un primo assaggio di ciò che il gioco ha da offrire e unirsi al Discord ufficiale per diventare parte della community.