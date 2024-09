ALGS: si vola in Giappone per la finale del mondiale di Apex Legends

L' Apex Legends Global Series (ALGS) Year 4 World Championship si terrà all'iconico Daiwa House Premist Dome di Sapporo, in Giappone, dal 29 gennaio al 2 febbraio 2025. La competizione, che segna il primo torneo ALGS LAN in Asia, vedrà i migliori team scontrarsi per cinque giorni per una quota del montepremi di 2 milioni di $ e l'ambito titolo di campioni del mondo.

"Apex Legends è un franchise di fama internazionale ed è incredibilmente gratificante quando possiamo presentarci nelle città natale dei nostri giocatori e fan in tutto il mondo", ha affermato John Nelson, Sr. Director of Esports, EA Entertainment. "L'ALGS ha una community enorme in Giappone e abbiamo visto tutti i commenti che ci chiedevano di portare il programma nel paese, motivo per cui non potremmo essere più entusiasti di celebrare l'evento di punta del nostro calendario competitivo all'iconico Daiwa House Premist Dome".

"Sono profondamente onorato che il Daiwa House Premist Dome sia stato scelto come sede per questo evento di eSport di livello mondiale", ha affermato il signor Katsuhiro Akimoto, sindaco della città di Sapporo. "Sapporo offre un mix unico di raffinatezza urbana e bellezza naturale. Nota per la sua cucina gourmet e gli sport invernali di livello mondiale, Sapporo offrirà un'esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. La città sostiene pienamente l'evento e non vediamo l'ora di accogliere calorosamente tutti i giocatori, i funzionari e i fan".

La notizia arriva mentre l'ALGS chiude i suoi Split 2 Playoff a Mannheim, in Germania, alla SAP Arena, l'evento UE più partecipato della storia della competizione. Dal suo lancio nel 2020, l'ALGS ha ospitato tornei di persona nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Svezia e in Germania e avrà assegnato oltre 20 milioni di dollari in premi entro la fine dell'anno 4. La BLGS Open Tournament Series L'ALGS Year 4 Championship potrebbe non essere disponibile prima di gennaio, ma nel frattempo ci sarà molta azione per giocatori e fan con il BLGS Open Tournament. Il BLGS è una nuova serie di competizioni in formato open che presenta streaming ospitati dai famosi ALGS B-Stream caster Jack "NiceWigg" Martin e Athanasios "Greek" Alestas e inizierà a ottobre. Il BLGS includerà cinque weekend di tornei e 400mila dollari di montepremi totale in palio. Maggiori dettagli su come registrarsi al BLGS saranno pubblicati nelle prossime settimane.

Prima di dirigersi a Sapporo, i team ddell'ALGS avranno un'ultima opportunità per aggiudicarsi un posto allo Year 4 Championship. Il 15 settembre, i fan potranno sintonizzarsi sulle trasmissioni ufficiali dei NA & EMEA Last Chance Qualifier sul canale Twitch @PlayApex per vedere chi riuscirà a entrare nella lista finale. Nel frattempo, la diretta APAC South avrà luogo il 15 settembre e la trasmissione APAC North di Rage avrà luogo l'8 settembre.

-di Riccardo Lichene