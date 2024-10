Warframe 1999 ha una demo giocabile: ecco come accedere

Il prossimo importante aggiornamento di Warframe, Warframe: 1999 , arriverà più avanti quest'inverno e Digital Extremes ha dato ai giocatori un assaggio della sua nuova era con una demo gratuita in-game disponibile oggi per tutte le piattaforme. Per la prima volta in assoluto, i Tenno potranno provare un piccolo assaggio del prossimo arco narrativo di Warframe prima del suo lancio completo. Accessibile a tutti i giocatori in-game dopo aver completato le missioni tutorial Awakening e Vor's Prize, per avviarla vi basterà interagire con un misterioso terminale infestato nel ponte di volo della nave principale, così sarete trasportati in una piccola fetta di Warframe: 1999 .

In questa esperienza i giocatori potranno esplorare una piccola fetta dei vicoli tortuosi del centro di Höllvania nei panni di Arthur sul suo Atomicyle in una missione ripetibile in stile Exterminate. A mettervi i bastoni tra le ruote ci sarà una nuova fazione nemica, gli Scaldra, e il loro arsenale di melma tossica studiato per affrontare l'imminente crisi di Techrot. Completate la demo prima del lancio di Warframe: 1999 questo inverno e riceverete la skin Protokol Longsword.

Presentato durante il TennoCon 2024, il tema ufficiale dell'Atomicycle "The Call" di Matthew Chalmers, con la cantante Francesca Hauser, è disponibile ora su Spotify, Apple, YouTube Music e Bandcamp. Un abbinamento perfetto con "Party of Your Lifetime" della boyband originale del gioco On-lyne per una playlist con uno stile veramente anni '90.

Nuovi oggetti cosmetici stanno arrivando anche nel Warframe Market per celebrare l'evento di Halloween nel gioco, Nights of Naberus. Saranno disponibili look inquietanti con il pezzo posteriore e l'armatura per le spalle Lycanblight Syandana o la skin della nave Charger Liset.

